Die AKTIONÄR-Top-Empfehlung Elmos Semiconductor steigt in den MDAX auf: Mit Wirkung zum 22. Juni werden die Aktien des Chipkonzerns neu in den MDAX aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte. DER AKTIONÄR hat die Gelegenheit für ein Exklusivinterview mit Elmos-CEO Dr. Arne Schneider genutzt. Teil 1 des Interviews lesen Sie hier. Im Folgenden finden Sie den zweiten Teil des Interviews, in dem Schneider unter anderem über die weiteren Perspektiven spricht.Dr. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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