Elmos scheint bereit zu sein, ein weiteres starkes Q2 zu liefern, mit anhaltendem Umsatzwachstum, stabilen Margen und einer soliden Cash-Generierung. Allerdings werden das berichtete EBIT und der FCF vorübergehend durch den Wechsel zu barabgerechneten Aktienoptionen verzerrt. Eine sich abzeichnende Verknappung der 8-Zoll-Wafer-Kapazität könnte zusätzlichen Aufwärtsspielraum durch Preissteigerungen und Zuteilungen bieten, jedoch sollte der Nutzen bescheidener ausfallen als im Zyklus 2021-23. Da ein Großteil des sich verbessernden Umfelds bereits in der Bewertung reflektiert ist, sehen wir weiterhin begrenzten kurzfristigen Aufwärtsspielraum und bestätigen unsere HOLD-Empfehlung sowie ein Kursziel von 170,00 EUR, was einem KGV von 23,5x für 2026E und 20,0x für 2027E entspricht. Eine konstruktivere Haltung würde weitere Gewinnanpassungen, ein engeres als erwartetes Zuteilungsumfeld oder eine moderate Neubewertung erfordern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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