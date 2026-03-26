Auf dem "PV Kongress" in Wien zeigte sich deutlich, vor welchen Herausforderungen die österreichische Photovoltaik-Branche aktuell steht. Eigentlich wäre eine neu installierte Photovoltaik von rund 2000 Gigawatt pro Jahr notwendig, doch trotz der aktuellen geopolitischen Lage scheinen diese auch in diesem Jahr nicht erreichbar. Dabei ist die Branche bereit, doch es hapert an der Politik. Der Frühling ist da und mit ihm der "PV Kongress 2026", der traditionell als Auftaktveranstaltung der österreichischen Photovoltaik-Branche dient. In diesem Jahr konnten auf der Konferenz, zu der mehrere hundert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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