DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Neuer Name nach 121 Jahren

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Neuer Name nach 121 Jahren

Innsbruck (pta000/26.03.2026/15:07 UTC+1)

Seit 1. Januar 2026 ist Silvia Vicente neues Vorstandsmitglied der BTV und verantwortet das Kundengeschäft mit. 2025 erfolgte außerdem mit der Umfirmierung in BTV Vier Länder Bank AG ein wichtiger Meilenstein, um dem Fokus auf die vier Kernmärkte Rechnung zu tragen. Im Geschäftsjahr 2025 konnte die BTV trotz des herausfordernden Umfelds eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen und profitiert weiterhin vom hohen Kundenvertrauen.

Silvia Vicente ist seit 01.01.2026 Vorstandsmitglied der BTV. Sie ergänzt das Führungsteam von Vorstandsvorsitzendem Gerhard Burtscher und den Vorständen Dr. Hansjörg Müller, Mario Pabst und Dr. Markus Perschl, MBA. Silvia Vicente verantwortet die Märkte Vorarlberg, Tirol & Südtirol sowie Tourismus. "Ich freue mich sehr über die Verstärkung. Silvia Vicente ist bereits seit dem Jahr 2000 in der BTV tätig. Direkt nach der HAK-Matura hat sie in der BTV gestartet und ist nach der Team- und Bereichsleitung in Financial Markets nun in den Vorstand berufen worden. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer ausgewiesenen Expertise einen wichtigen Beitrag in der Kundenbetreuung leisten wird", sagt Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV.

Eine weitere wichtige Weichenstellung erfolgte zum 1. Juli 2025 mit der Umfirmierung in BTV Vier Länder Bank AG. Nach über 120 Jahren Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft wird die Herkunft sowie die internationale Präsenz in den vier Ländern nun nicht mehr nur im Logo zum Ausdruck gebracht, sondern auch im Namen. Das Versprechen, den Kund*innen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen, bleibt. "Dank der engen Begleitung unserer Kundinnen und Kunden und unseres tiefgreifenden Verständnisses für ihre unternehmerischen Herausforderungen konnten wir auch 2025 von einem hohen Vertrauen profitieren", erklärt Gerhard Burtscher.

Im Jahr 2025 stiegen die betreuten Kundengelder um 1,63 Mrd. EUR und erreichten damit erstmals knapp 22 Mrd. EUR. Der Jahresüberschuss vor Steuern sank gemäß den Erwartungen um -81,7 Mio. EUR auf 183,2 Mio. EUR und lag damit erfreulicherweise deutlich über Budget. Zurückzuführen ist der Rückgang auf sinkende Zinserträge und Sondereffekte aus dem Jahr 2024. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr um +522 Mio. EUR auf 15.913 Mio. EUR. Das Eigenkapital erhöhte sich um +152 Mio. EUR auf 2,64 Mrd. EUR.

Auszeichnungen[1] unterstreichen hohes Kundenvertrauen Das hohe Kundenvertrauen spiegelt sich auch in diversen Auszeichnungen wider. So erreichte die BTV beispielsweise bei der FUCHS|RICHTER PRÜFINSTANZ[1] im Test der Vermögensverwalter in der Kategorie "Transparenz" die Wertung "Sehr gut" und konnte sich damit unter den besten zehn der getesteten Finanzinstitute positionieren. Beurteilt werden dabei die Leistungen von Berater*innen und Banken aus Sicht der Kund*innen.

Weiters spricht die erneute Verleihung des FMVÖ-Recommender-Awards[1] für eine hohe Kundenzufriedenheit. Die BTV rangiert auf dem 1. Platz in der Kategorie der überregionalen Banken und erhielt zudem den Sonderpreis "Aufsteiger des Jahres". Für diese spezielle Auszeichnung war die Steigerung der Weiterempfehlungsrate um 32 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ausschlaggebend.

Darüber hinaus wurde das BTV Asset Management zum 16. Mal in Folge für herausragende Ergebnisse mit dem firstfive-Siegel[1] ,[2] ausgezeichnet. In den Kategorien "Top-Rendite" und "Sharpe-Ratio" erzielte es in der Risikoklasse "moderat dynamisch" über 60 Monate die Höchstbewertung von fünf Sternen.

"Die Erfolge in der Kundenbetreuung verdanken wir dem Engagement und der Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Gerhard Burtscher. Die BTV schafft bestmögliche Rahmenbedingungen, sei es durch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch durch vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Kompetenzen als zuverlässiger und attraktiver Arbeitgeber wurden 2025 beispielsweise mit dem kununu Top Company-Siegel[1] ausgezeichnet.

Umweltzeichen für nachhaltige Produkte 2025 wurde die Produktpalette BTV fair future kontinuierlich ausgebaut. Insbesondere durch weitere Bondemissionen konnten Kund*innen in ausgewählte nachhaltige Projekte investieren. Die BTV fair future Bonds, das BTV Anlagekonto fair future und das BTVkonto fair future wurden mit dem Österreichischen Umweltzeichen vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)[1] ausgezeichnet. Durch die Bondemissionen werden herausragende Kundenprojekte refinanziert. "Mit diesen wichtigen Impulsen und unserem nachhaltigen Wirtschaften treiben wir Veränderungen voran und gestalten die Zukunft aktiv mit", betont Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist 31.12.2025 Ist 31.12.2024 Veränderung BTV Konzern (IFRS) Kundenforderungen 9.041 Mio. EUR 8.794 Mio.EUR +247 Mio.EUR Betreute Kundengelder 21.969 Mio.EUR 20.335 Mio. EUR +1.634 Mio.EUR Bilanzsumme 15.913 Mio.EUR 15.391 Mio. EUR +522 Mio.EUR Eigenkapital 2.640 Mio.EUR 2.488 Mio.EUR +152 Mio.EUR Primärmittel 11.854 Mio.EUR 11.458 Mio. EUR +396 Mio.EUR GuV BTV KONZERN(IFRS) Jahresüberschuss vor Steuern 183,2 Mio.EUR 264,9 Mio.EUR -81,7 Mio.EUR

[1] Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden. Mehr Infos zu den Auszeichnungen erhalten Sie unter btv.at/auszeichnungen.

[2] Beachten Sie bitte, dass ein Investment in Finanzinstrumente mit Risiken, wie Kursschwankungen oder Vermögensverlusten, verbunden sein kann.

Marketingmitteilung/Werbemitteilung Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und ersetzt keine Anlageberatung. Als Marketingmitteilung/Werbemitteilung unterliegt sie nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die jeweiligen Anlegerinformationen/ Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt, u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der BTV Vier Länder Bank AG, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck, bzw. BTV Vier Länder Bank AG, Zweigniederlassung Deutschland, Neuhauser Straße 5, 80331 München bzw. BTV Vier Länder Bank AG, Innsbruck, Zweigniederlassung Staad, Hauptstraße 19, 9422 Staad.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774534020490 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 10:07 ET (14:07 GMT)