Bern - Der bundeseigene Rüstungsbetrieb Ruag MRO hat ein erfolgreiches 2025 hinter sich. Der Umsatz stieg leicht, der Gewinn schnellte in die Höhe. Der Umsatz nahm um gut 6 Prozent auf 825 Millionen Franken zu, wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist. Deutliche Verbesserungen gab es bei der Profitabiliät: So stieg die EBIT-Marge auf 6,4 von knapp 4 Prozent. Sie habe damit erstals im Zielbereich von 6 bis 8 Prozent gelegen. Und unter dem Strich schnellte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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