New York - Die US-Börsen haben nach der moderaten Vortagserholung am Donnerstag erst einmal keine klare Richtung gefunden. Doch immerhin berappelten sich die Kurse nach einem schwachen Start etwas. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann zuletzt 0,15 Prozent auf 46.499 Punkte. Der marktbreite S&P 500 konnte mit 6.570 Punkten sein Minus auf 0,33 Punkte eindämmen, und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es noch um 0,64 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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