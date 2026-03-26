Warum Agri-Photovoltaik mit Trackern oder als Vertikal-System finanziell attraktiv sowie energie- und agrarwirtschaftlich sinnvoll ist, erläutert Jochen Hauff. Er begründet, warum gegenteilige Schlussfolgerungen aus derselben Studie, über die wir im Februar berichtet haben, ungenau oder fehlerhaft sind. Der im pv magazine erschienene Artikel zu einer Studie des Thünen-Instituts, stellte Agri-Photovoltaik aufgrund von Mehrkosten von "bis zu 148 Prozent" gegenüber konventionellen Freiflächenanlagen als ökonomisch zweifelhaft dar. Doch diese so prominent zitierte Zahl bezog sich nur auf den Sonderfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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