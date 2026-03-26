Die BASF-Aktie gewinnt am Donnerstag aktuell +1,2% und steht bei 50,60 €. Auf Jahressicht bewegte der Kurs sich jedoch weitestgehend in einer Range von 44 bis 50 €. Der Ludwigshafener Chemiekonzern leidet nach wie vor unter einer schlechten Konjunktur. Sind das wieder Ausstiegskurse? Werk in China eröffnet Das bereits im November angelaufene Werk im chinesischen Zhanjiang wurde am 26. März offiziell eröffnet. Es ist neben Ludwigshafen und Antwerpen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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