Die IG Metall klagt vor dem Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) gegen das Ergebnis der Betriebsratswahl bei Tesla in Grünheide. Die Gewerkschaft geht von einer unzulässigen Wahlbeeinflussung durch das Management von Tesla aus. Dabei geht es u.a. um Einschüchterungsversuche und die Ungleichbehandlung von Kandidaten und Listen. Die umstrittene Betriebsratswahl in der Tesla Gigafactory vor den Toren Berlins hatte schon im Vorfeld die Wellen hochschlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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