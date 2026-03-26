New York - Die am Vortag erholten US-Börsen haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit rund um den Iran-Krieg waren die Anleger vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,23 Prozent tiefer bei 46.323 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,70 Prozent auf 6.546 Punkte, während es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 1,12 Prozent auf 23.891 Punkte bergab ging. Vor dem Ende des Ultimatums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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