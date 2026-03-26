NurExone stellt Weichen für Wachstum und Sichtbarkeit

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NurExone Biologic Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf exosombasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems, hat mehrere strategische Entwicklungen bekannt gegeben. Diese sollen das geplante Wachstum stützen, die Präsenz in Europa ausbauen und den Abschluss einer Finanzierung untermauern. Das Unternehmen treibt damit seine Expansion sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf kapitalmarktseitiger Ebene voran.

Erfahrungsträger verstärkt europäische Strategie

Ein wesentlicher Schritt ist der Abschluss eines Beratungsvertrags mit Dr. Lars Bärfacker, einem erfahrenen Medizinchemiker und ehemaligen leitenden Forschungswissenschaftler bei der Bayer AG. Er soll das Unternehmen bei wissenschaftlichen und strategischen Initiativen in Europa begleiten. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Arzneimittelforschung und Beteiligung an der Entwicklung mehrerer klinischer Wirkstoffe - darunter Finerenon (Kerendia) - bringt er umfangreiche Expertise in die Weiterentwicklung der Technologieplattform ein.

Das Management sieht in dieser Personalie einen wichtigen Baustein für die internationale Skalierung, insbesondere im europäischen Markt. Die Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe und industrieller Erfahrung soll helfen, die Plattform für regenerative Medizin gezielt weiterzuentwickeln.

Internationale Anerkennung stärkt Profil

Zusätzlich wurde NurExone als Finalist in der Kategorie Gesundheitswesen der BOLD Awards 2026 nominiert. Das internationale Programm zeichnet Innovation und Führungsstärke in verschiedenen Branchen aus. Die Preisverleihung findet am 27. März 2026 in Barcelona statt, wo auch das Unternehmen vertreten sein wird. Die Nominierung erhöht die Sichtbarkeit und unterstreicht die wachsende internationale Wahrnehmung.

Kapitalzufluss sichert nächste Entwicklungsschritte

Parallel dazu hat NurExone eine nicht vermittelte Privatplatzierung über 1.295.222 Einheiten zu einem Preis von 0,68 C$ je Einheit abgeschlossen. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 880.750,96 $. Die Mittel sind für allgemeine Betriebskapitalzwecke vorgesehen. Auffällig ist, dass weder Insider beteiligt waren noch Vermittlungsgebühren anfielen.

Die Finanzierung stärkt die präklinischen Programme und unterstützt die Umsetzung der definierten Meilensteine. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Warrant, der den Erwerb einer weiteren Aktie zu 0,85 C$ innerhalb von 36 Monaten ermöglicht. Unter bestimmten Marktbedingungen kann das Unternehmen die Laufzeit der Warrants verkürzen. Nicht ausgeübte Warrants verfallen nach Ablauf dieser Frist.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Zudem unterliegen die ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-gibt-unternehmens-updates-bekannt/5069148/

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