US-Expansion im Fokus: NurExone richtet den Blick auf den weltweit größten Biotechmarkt

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Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) treibt seine Expansion in die Vereinigten Staaten voran, den weltweit größten Biotechnologiemarkt. Im Zentrum steht eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Unternehmen BioXtek. Ziel ist es, Produktionskapazitäten für Exosomen aufzubauen und künftige klinische Anwendungen zu unterstützen. Parallel stärkt eine neue Lizenzstruktur über die US-Tochtergesellschaft Exo-Top die operative Basis in Nordamerika. Mit diesen Schritten positioniert sich NurExone zunehmend im globalen Biotech-Ökosystem. Im Mittelpunkt bleibt der Wirkstoffkandidat ExoPTEN als wissenschaftlicher Kern der Entwicklungsstrategie.

Der Wettbewerb um innovative Biotechnologien wird immer stärker von den Vereinigten Staaten geprägt. Für Unternehmen aus der regenerativen Medizin ist der US-Markt nicht nur groß, sondern auch zentral für klinische Entwicklung, Zulassung und Kommerzialisierung. NurExone richtet seine Strategie daher konsequent auf Nordamerika aus.

Mit geplanten Produktionspartnerschaften, einer eigenen US-Tochter und neuen Lizenzstrukturen schafft das Unternehmen die Grundlage für den Eintritt in diesen Markt. Im Fokus stehen die Exosomenplattform sowie ExoPTEN, ein Kandidat zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems auf Basis siRNA-beladener Exosomen.

Partnerschaften und Produktionsaufbau als strategischer Hebel

Ein zentraler Baustein der US-Strategie ist die mögliche Zusammenarbeit mit BioXtek. Über die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. hat NurExone eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist eine Partnerschaft zur Produktion und Kommerzialisierung von Exosomen. Geplant ist der Aufbau von GMP-konformen Produktionskapazitäten in den USA sowie die Unterstützung klinischer Studien und möglicher kommerzieller Anwendungen.

Die Kooperation könnte mehrere Bereiche umfassen. Dazu zählen die GMP-Produktion von Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen, die Versorgung klinischer Studien mit biologischem Material sowie potenzielle Anwendungen in Wundheilung, Schmerztherapie und Orthopädie. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Master Cell Bank von NurExone als standardisierte Quelle für die Produktion.

Kommt die Partnerschaft zustande, könnte sie die Produktionspräsenz in den USA deutlich stärken und zugleich die Entwicklung eigener Programme beschleunigen. Aktuell steht die Absichtserklärung noch unter dem Vorbehalt weiterer Verhandlungen und regulatorischer Prüfungen.

Der US-Markt als Taktgeber der globalen Biotechnologie

Der Fokus auf Nordamerika spiegelt die Struktur der globalen Branche wider. Die Vereinigten Staaten bleiben der größte Biotechnologiemarkt weltweit. Schätzungen zufolge liegt das Marktvolumen bei rund 552 Milliarden US-Dollar. Das entspricht mehr als einem Drittel des globalen Marktes.

Neben der Größe überzeugt das Ökosystem. Renommierte Universitäten, starke Cluster, spezialisierte Investoren und ein dichtes Netzwerk klinischer Studienzentren schaffen ein Umfeld, das Innovation begünstigt. Hinzu kommt die Rolle der FDA. Ihre regulatorischen Standards gelten weltweit als Maßstab.

Für Unternehmen wie NurExone kann eine Präsenz in diesem Umfeld entscheidend sein. Entsprechend positioniert das Unternehmen seine Tochter Exo-Top Inc. als zentrale Säule der US-Strategie.

Parallel dazu wurden organisatorische Weichen gestellt. Im März 2026 schlossen Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. eine Unterlizenzvereinbarung. Dabei wurden Rechte aus einer bestehenden Technologielizenz auf die US-Tochter übertragen. Grundlage sind Vereinbarungen mit der Technion Research and Development Foundation sowie der Technologietransfergesellschaft der Universität Tel Aviv.

Technologiezugang und klinischer Fokus als Werttreiber

Durch die neue Struktur erhält Exo-Top Zugang zu relevanten Technologien und geistigem Eigentum aus der akademischen Forschung rund um die Exosomenplattform. Ziel ist es, Entwicklung, Produktion und mögliche Kommerzialisierung in den USA voranzutreiben.

Trotz Ausbau von Infrastruktur und Partnerschaften bleibt die klinische Entwicklung der zentrale Werttreiber. Der führende Kandidat ExoPTEN nutzt Exosomen als Transportvehikel für therapeutische Moleküle. Diese natürlichen Vesikel ermöglichen die Kommunikation zwischen Zellen und gelten als vielversprechend für gezielte Wirkstoffabgabe.

ExoPTEN soll therapeutische RNA direkt zu geschädigten Nervenzellen transportieren. Ziel ist es, regenerative Prozesse nach Verletzungen des zentralen Nervensystems anzustoßen. Die präklinische Forschung konzentriert sich aktuell auf akute Rückenmarksverletzungen sowie Schädigungen des Sehnervs, etwa im Zusammenhang mit Glaukom.

Beide Indikationen sind medizinisch herausfordernd. Gleichzeitig gehört die neuronale Regeneration zu den komplexesten Feldern der modernen Forschung.

Mit der Expansion in die USA folgt NurExone einem etablierten Modell der Branche: internationale Forschung kombiniert mit amerikanischer Infrastruktur für Entwicklung und Kommerzialisierung. Diese transatlantische Struktur kann Zugang zu Kapital, Partnerschaften und groß angelegten klinischen Studien eröffnen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-us-expansion-im-fokus-wie-nurexone-seine-exosomen-technologie-fuer-den-weltweit-groessten-biotechmarkt-positioniert/5107784/

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