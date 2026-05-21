NurExone erhält europäischen Rückenwind für exosomenbasierte Therapien

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NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) macht im europäischen Innovationsumfeld den nächsten Schritt. Das biopharmazeutische Unternehmen aus Toronto und Haifa, das exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, wurde ausgewählt, in Phase 2 des EIT Health Catapult Programme 2026 vorzurücken. Das Programm wird von der Europäischen Union unterstützt und richtet sich an Unternehmen mit hohem Potenzial, die zentrale Prioritäten im Gesundheitswesen adressieren.

Für NurExone ist dieser Schritt eine wichtige Anerkennung des Potenzials seiner regenerativen, exosomenbasierten Plattform. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung regenerativer Therapien für Rückenmarks- und Sehnervschäden. Genau dort gibt es für Patienten derzeit nur sehr begrenzte restorative Behandlungsmöglichkeiten.

Rückenwind durch europäische Gesundheitsinnovation

Das Catapult Programme unterstützt Unternehmen im Bereich Gesundheitsinnovation durch Expertentraining, Investorenpräsenz und kompetitive Pitch-Möglichkeiten. Diese Mischung kann für wachstumsorientierte Biotech-Unternehmen eine wertvolle Bühne schaffen. Sie verbindet fachliche Schärfung, Sichtbarkeit bei Investoren und den direkten Vergleich mit anderen innovativen Ansätzen.

NurExone wurde nach positiven Rückmeldungen der Gutachter des Programms ausgewählt. Hervorgehoben wurden die starke und differenzierte Plattform für regenerative Medizin, überzeugende präklinische Daten sowie bedeutende regulatorische Fortschritte. Damit rückt das Unternehmen mit seiner exosomenbasierten Technologie weiter in den Fokus eines Programms, das auf medizinische Innovation mit Entwicklungspotenzial ausgerichtet ist.

Fokus auf große medizinische Herausforderungen

Der Fokus des Programms auf große Herausforderungen im Gesundheitswesen passt eng zur Mission von NurExone. Das Unternehmen arbeitet an regenerativen Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems. Dazu zählen Rückenmarks- und Sehnervschäden, also Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf und bislang nur sehr begrenzten restaurativen Behandlungsoptionen.

Diese Positionierung gibt der Plattform eine klare Richtung. Präklinische Daten, regulatorische Fortschritte und die Differenzierung der Technologie bilden dabei die zentralen Punkte, auf die sich die Auswahl für Phase 2 stützt.

Internationale Sichtbarkeit nimmt zu

Die Bekanntgabe reiht sich in weitere internationale Anerkennung für NurExone ein. Dazu zählt eine Einladung an CEO Dr. Lior Shaltiel, auf der International Cell and Gene Therapy China Summit & Exhibition in Suzhou, China, zu sprechen. Diese Einladung spiegelt das anhaltende Interesse an der exosomenbasierten regenerativen Plattform und der klinischen Entwicklungsstrategie des Unternehmens wider.

Als nächsten Schritt plant NurExone die Teilnahme an den Get-together-, Training-Days-, Super-Mentoring-Aktivitäten und Pitch-Events des Programms. Diese sind für den 14. bis 16. Oktober 2026 angesetzt. Für das Unternehmen entsteht damit eine weitere Gelegenheit, seine Technologie, Datenbasis und Entwicklungsstrategie in einem strukturierten europäischen Innovationsrahmen zu präsentieren.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-rueckt-in-phase-2-des-eu-unterstuetzten-eit-health-catapult-programme-2026-vor/5146015/

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