Q1 2026: NurExone baut Brücke zwischen Technologie, Finanzierung und US-Markt

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NurExone Biologic Inc. hat die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt und zugleich ein Unternehmensupdate veröffentlicht. Im Fokus stehen Fortschritte bei der exosomenbasierten Therapieentwicklung, neue Impulse für die US-Strategie, zusätzliche Finanzierung und der weitere Ausbau des Patentschutzes. Für ein Biotech-Unternehmen in der Entwicklungsphase zählt dabei weniger der kurzfristige Ertrag als die Frage, ob Forschung, Herstellung, Regulierung und Kapitalstruktur in die gleiche Richtung laufen. Genau an diesen Punkten hat NurExone im Quartal angesetzt.

Führung verstärkt, Produktion weiter untermauert

Zum Jahresauftakt stellte NurExone zunächst die Gremien breiter auf. Am 30. Januar 2026 gab das Unternehmen die Ernennung von Eyal Gabbai in den Verwaltungsrat bekannt. Er bringt Erfahrung aus großen Gesundheitssystemen und den Kapitalmärkten mit. Damit gewinnt NurExone zusätzliche Kompetenz an einer Schnittstelle, die für junge Biotech-Gesellschaften wichtig ist: medizinische Entwicklung, Finanzierung und spätere Marktwege müssen eng zusammenspielen. Gabbai ersetzte Dr. Gadi Riesenfeld, der dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats verbunden bleibt.

Wenige Tage später folgte ein operativ wichtiger Baustein. Am 10. Februar 2026 meldete NurExone positive Ergebnisse einer unabhängigen proteomischen Analyse am Technion - Israel Institute of Technology. Dabei wurden mehrere Produktionschargen der Exosomen untersucht. Die Analyse bestätigte eine Konsistenz von Charge zu Charge anhand eines wiederholbaren Protein-Fingerabdrucks. Für die weitere Entwicklung ist das relevant, weil reproduzierbare Herstellungsprozesse eine Grundlage für Chemie, Herstellung und Kontrollen bilden. Diese CMC-Bereitschaft ist wiederum eine zentrale Voraussetzung für einen möglichen Antrag auf Zulassung eines Prüfpräparats.

Kapitalzufluss stärkt den Handlungsspielraum

Auch auf der Finanzierungsseite setzte NurExone im ersten Quartal einen weiteren Schritt. Am 10. März 2026 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung ab. Insgesamt wurden 1.295.222 Einheiten zu einem Preis von C$0,68 je Einheit ausgegeben. Daraus erzielte NurExone Bruttoerlöse von rund US$642 Tausend (C$881 Tausend). Die Ausgabekosten lagen bei etwa US$9 Tausend (C$12 Tausend).

US-Strategie nimmt klarere Formen an

Am 26. März 2026 rückte die Struktur für Nordamerika stärker in den Vordergrund. Die Tochtergesellschaften Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. schlossen eine Unterlizenzvereinbarung ab. Exo-Top erhält damit bestimmte Rechte aus der bestehenden Technologielizenzvereinbarung von NurExone mit der Technion Research and Development Foundation Ltd. und Ramot, dem Technologietransferunternehmen der Universität Tel Aviv.

Die Vereinbarung schärft die Rolle von Exo-Top innerhalb der US-Strategie. Sie soll künftige Herstellungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für naive Exosomen in Nordamerika unterstützen. Damit verbindet NurExone seine wissenschaftliche Basis aus Israel enger mit potenziellen operativen Strukturen in den USA. Für ein Unternehmen, das Therapien in Richtung klinischer und regulatorischer Meilensteine entwickeln will, ist diese geografische Verankerung ein wichtiger Schritt.

Kurz darauf erhielt NurExone auch externe Anerkennung. Am 27. März 2026 wurde das Unternehmen bei der BOLD Awards VII Gala in Barcelona mit dem ersten Platz in der Kategorie Healthcare ausgezeichnet. Gewürdigt wurde die Arbeit an exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems.

Entwicklung kostet Geld, bleibt aber fokussiert

Die Quartalszahlen zeigen ein typisches Bild eines forschenden Biotech-Unternehmens: Die Mittel fließen weiter in Programme, Infrastruktur und den Aufbau der nächsten Entwicklungsschritte. Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf US$0,63 Millionen. Im Vorjahresquartal waren es US$0,62 Millionen. Der leichte Anstieg spiegelt vor allem die laufende Weiterentwicklung der Entwicklungsprogramme wider.

Die allgemeinen und Verwaltungskosten lagen bei US$1,13 Millionen nach US$1,08 Millionen im ersten Quartal 2025. Der Anstieg geht laut Unternehmen vor allem auf höhere aktienbasierte Vergütungen und laufende Geschäftsaktivitäten zurück. Die Nettofinanzaufwendungen betrugen US$0,01 Millionen. Im Vorjahreszeitraum hatte NurExone noch Finanzerträge von US$0,02 Millionen ausgewiesen. Hintergrund war vor allem eine geringere Neubewertung von Lizenzgebühren im Rahmen der geänderten Vereinbarung mit Wirkung ab dem ersten Quartal 2025.

Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von US$1,77 Millionen. Im Vorjahresquartal lag der Nettoverlust bei US$1,68 Millionen. Der höhere Verlust ist im Wesentlichen auf gestiegene Betriebskosten zurückzuführen.

Nach dem Quartal folgen neue Optionen

Auch nach dem Bilanzstichtag blieb die Nachrichtenlage aktiv. Am 7. April 2026 gab NurExone bekannt, dass Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung mit der in Florida ansässigen BioXtek Inc. abgeschlossen hat. Geprüft werden soll eine strategische Partnerschaft mit Schwerpunkt auf Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen.

Die Absichtserklärung steckt den Rahmen für mögliche Verhandlungen ab. Im Zentrum stehen US-GMP-Herstellung, klinische Versorgung und eine mögliche Kommerzialisierung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzell-Exosomen. Noch ist daraus keine verbindliche Transaktion geworden. Eine mögliche Partnerschaft hängt weiter von Due Diligence, finalen Vertragsverhandlungen, gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen und erforderlichen regulatorischen Freigaben ab, einschließlich der Annahme durch die TSX Venture Exchange. Zum Datum der Meldung war keine endgültige Vereinbarung unterzeichnet. Eine abgeschlossene Transaktion ist daher nicht zugesichert.

Management richtet den Blick auf die nächsten Meilensteine

Das Management sieht die jüngsten Schritte als Bausteine für die weitere Entwicklung von NurExone. CEO Dr. Lior Shaltiel ordnet die Fortschritte in den Bereichen Regulierung, geistiges Eigentum und Kommerzialisierung als wertschaffende Meilensteine ein. Diese Schritte sollen eine stärkere Grundlage für ExoPTEN schaffen und zugleich das Potenzial der Exosomenplattform in weiteren therapeutischen und kommerziellen Bereichen ausbauen.

CFO Eran Ovadya verweist auf eine weiterhin disziplinierte Verteilung der Ressourcen auf die zentralen Entwicklungsprioritäten. Der Fokus liegt darauf, finanzielle Flexibilität zu bewahren und gleichzeitig die klinischen, regulatorischen und operativen Meilensteine zu unterstützen.

Damit bleibt NurExone in einer Phase, in der viele Puzzleteile zusammengeführt werden müssen: belastbare Herstellung, geschütztes geistiges Eigentum, mögliche US-Partnerschaften und ein klarer Entwicklungspfad für ExoPTEN. Die Q1-Meldung zeigt keinen Sprung ins Ziel, aber mehrere Schritte auf dem Weg dorthin.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-gibt-finanzergebnisse-fuer-das-erste-quartal-2026-bekannt-und-stellt-unternehmensupdate-bereit/5162274/

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