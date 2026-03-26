Die Auszeichnung verdeutlicht die Führungsposition von LTM in wichtigen Quadranten in den Vereinigten Staaten und Europa

LTM, der Partner für Business Creativity der größten Unternehmen der Welt, wurde von der Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Technologie- und Beratungsunternehmen, als Leader in mehreren Quadranten in den ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025-Berichten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa ausgezeichnet.

Die ISG Provider Lens-Studie bewertet führende Dienstleister im Oracle-Ökosystem in wichtigen Kompetenzbereichen, einschließlich:

Professional Services

Managed Services

OCI Solutions and Capabilities

Die Positionierung von LTM als Leader in den wichtigsten Quadranten in beiden Regionen zeugt von der umfassenden Expertise des Unternehmens im Oracle-Ökosystem, seinem KI-gestützten Transformationsansatz und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung umfangreicher Cloud-Modernisierungsprogramme für Unternehmen.

In der Studie für 2025 zeigt ISG auf, dass das Oracle-Ökosystem einen grundlegenden Wandel hin zu KI-nativen Architekturen, Multicloud-by-Design-Strategien und ressourcenbasierten Bereitstellungsmodellen durchläuft und dass Datenhoheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften insbesondere in Europa zu zentralen Prioritäten für Unternehmen werden. Die Investitionen von LTM in KI-gestützte Beschleuniger, OCI-Modernisierungsfunktionen und skalierbare Managed Services trugen maßgeblich zur Führungsposition des Unternehmens bei.

Was LTM auszeichnet:

Umfassende Expertise im Bereich Oracle Cloud: LTM bietet beratergestütztes End-to-End-Consulting, Implementierung, Integration und Managed Services für Oracle Fusion Applications, OCI sowie Oracle-Technologieplattformen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kerngeschäftsprozesse umfassend zu modernisieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

LTM bietet beratergestütztes End-to-End-Consulting, Implementierung, Integration und Managed Services für Oracle Fusion Applications, OCI sowie Oracle-Technologieplattformen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kerngeschäftsprozesse umfassend zu modernisieren und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. KI-gestützte Automatisierung und proprietäre Beschleuniger: Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von LTM sind KI-gestützte Beschleuniger und Automatisierungsframeworks, unter anderem Enclose, Infinity, Canvas und Novigo, die Teil des BlueVerse-KI-Ökosystems sind und eine schnellere Cloud-Einführung, optimierte Migrationen sowie eine verbesserte betriebliche Effizienz ermöglichen.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von LTM sind KI-gestützte Beschleuniger und Automatisierungsframeworks, unter anderem Enclose, Infinity, Canvas und Novigo, die Teil des BlueVerse-KI-Ökosystems sind und eine schnellere Cloud-Einführung, optimierte Migrationen sowie eine verbesserte betriebliche Effizienz ermöglichen. OCI und Multicloud-Innovation: Mit Lösungen wie dem auf der Infinity-Plattform basierenden Cloud Boost vereinfacht LTM die Migration und Modernisierung auf OCI und unterstützt gleichzeitig Multi-Cloud- und Hybrid-Architekturen, einschließlich Oracle Database@Azure, um einen reibungslosen Betrieb in komplexen Umgebungen zu gewährleisten.

Mit Lösungen wie dem auf der Infinity-Plattform basierenden Cloud Boost vereinfacht LTM die Migration und Modernisierung auf OCI und unterstützt gleichzeitig Multi-Cloud- und Hybrid-Architekturen, einschließlich Oracle Database@Azure, um einen reibungslosen Betrieb in komplexen Umgebungen zu gewährleisten. Souveräne und regulierte Industriebereitschaft (Europa ): Als Reaktion auf Vorschriften wie NIS2 und DORA bietet LTM sichere, konforme und auf Souveränität ausgelegte und auf die Oracle EU Sovereign Cloud angepasste Architekturen, mit denen regulierte Branchen ihre Modernisierung vertrauensvoll vorantreiben können.

): Als Reaktion auf Vorschriften wie NIS2 und DORA bietet LTM sichere, konforme und auf Souveränität ausgelegte und auf die Oracle EU Sovereign Cloud angepasste Architekturen, mit denen regulierte Branchen ihre Modernisierung vertrauensvoll vorantreiben können. Überzeugende Referenzen im Oracle-Ökosystem: Dank mehr als 20 Jahren Erfahrung im Oracle-Ökosystem, einem großen Pool an Oracle-zertifizierten Experten und zahlreichen Oracle Expertise-Zertifizierungen kann LTM zuverlässige, groß angelegte Transformationsprogramme für globale Unternehmen durchführen.

Dank mehr als 20 Jahren Erfahrung im Oracle-Ökosystem, einem großen Pool an Oracle-zertifizierten Experten und zahlreichen Oracle Expertise-Zertifizierungen kann LTM zuverlässige, groß angelegte Transformationsprogramme für globale Unternehmen durchführen. Vertrauensvolle strategische Partnerschaft mit Oracle: Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Zusammenarbeit bleibt LTM eng auf die Innovationsstrategie von Oracle abgestimmt und unterstützt Kunden dabei, Lösungen der nächsten Generation einzuführen und die Transformation ihres Unternehmens voranzutreiben.

"LTM integriert einen auf KI-First-Stack an Beschleunigern, der Strategie, Umsetzung und Veränderung umfasst, um Oracle-Programme vorhersehbar und datengesteuert zu gestalten. Das End-to-End-Bereitstellungsmodell reduziert Risiken, verkürzt Bereitstellungszyklen und beschleunigt die Transformation bei komplexen Oracle-Initiativen. Dieser Ansatz berücksichtigt die Anforderungen Europas in Bezug auf Multimodul-Lösungen, Lokalisierung und Governance mit größerer Konsistenz und Kontrolle. Gleichzeitig stärken die kontinuierlichen Investitionen in den USA in Lieferzentren und eine starke lokale Außendienstmannschaft die führende Position von LTM als Anbieter von Oracle Cloud Infrastructure-Dienstleistungen weiter", so Heiko Henkes, Managing Director, Principal Analyst und Sponsor des ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem bei ISG.

"Wir sind sehr stolz, von ISG als Leader im Oracle Cloud- und Technologie-Ökosystem sowohl in den USA als auch in Europa bewertet worden zu sein. Unser Fokus auf KI-gesteuerte Innovation, Multi-Cloud-Integration und branchenspezifische Transformation ermöglicht es unseren Kunden, messbaren Mehrwert zu generieren und zugleich zukunftsfähige digitale Unternehmen aufzubauen", so Krishnan Iyer, Chief Growth Officer, LTM

Im Zuge der zunehmenden Umstellung von Unternehmen auf KI-gestützte, Multi-Cloud- und auf Souveränität ausgerichtete Architekturen baut LTM seine Oracle-Kompetenzen weiter aus, um Kunden bei der schnelleren Modernisierung, der Optimierung ihrer Betriebsabläufe und dem Aufbau widerstandsfähiger digitaler Unternehmen zu unterstützen.

Weitere Einblicke finden sie in den ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025-Berichten für die Vereinigten Staaten und Europa, die Sie hier abrufen können.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-zentriertes globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und der Partner für Business Creativity der größten Unternehmen der Welt. Wir kombinieren menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle von Technologie und Domain-Expertise Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen reichen von integrierten Betriebsabläufen über Transformation bis hin zu Business-KI und machen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung möglich. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk erzielt LTM Ergebnisse für unsere Kunden und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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