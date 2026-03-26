Zürich - Drei von vier Schweizer Unternehmen verfügen heute über ein formell eingeführtes Internes Kontrollsystem (IKS). Eine neue Studie von BDO in Zusammenarbeit mit swissaxis zeigt: Die strukturelle Verankerung ist weit fortgeschritten, doch bei Integration, Digitalisierung und Führungseinbindung besteht weiterhin Entwicklungspotenzial. Die Befragten bewerten ihr IKS mehrheitlich positiv. Der grösste Nutzen liegt gemäss ihren Angaben in der Klarheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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