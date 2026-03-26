Novavest Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung, 26. März 2026
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 46.2% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 271'451 Aktienstimmen. 4'427'853 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Abstimmungsergebnisse sowie die Einladung der Generalversammlung 2026 sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter:www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novavest Real Estate AG
|Feldeggstrasse 26
|8008 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41442764040
|E-Mail:
|info@novavest.ch
|Internet:
|www.novavest.ch
|ISIN:
|CH0212186248
|Valorennummer:
|21218624
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2298760
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|/ EQS News-Service
2298760 26.03.2026 CET/CEST