Zürich - An den Finanzmärkten bleibt der Fokus auf die Entwicklungen im Nahen Osten gerichtet. Am Donnerstag wuchsen im Handel die Sorgen vor einem länger anhaltenden Krieg gegen das Mullah-Regime im Iran. Das liess die Ölpreise steigen und setzte die Aktienmärkte unter Druck. Meldungen, wonach die iranische Seite auf die Vorgaben der USA für einen Frieden reagiert haben soll, boten den Börsen nur vorübergehend eine leichte Stütze. Am Ende überwog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab