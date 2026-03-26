Der neue Mehrwertdienst unterstützt Abonnementwechsel, Kündigungen, Benachrichtigungen und Erkenntnisse als nahtloses In-App-Erlebnis

Bis 2030 wird die Zahl der weltweiten Abonnements auf 12 Milliarden ansteigen 1 - Verbraucher erwarten mehr Transparenz und finanzielle Kontrolle

Die Kooperation mit Anbietern wie Pinwheel vergrößert die Reichweite der Digital Issuer Solutions von Visa, mit denen Emittenten ihren Karteninhabern moderne digitale Erlebnisse liefern können

Visa (NYSE: V), ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen, hat heute mit dem Enhanced Subscription Manager einen neuen Mehrwertdienst seines Geschäftsbereichs Digital Issuer Solutions vorgestellt. Weltweit wird die Zahl der Abonnements bis 2030 voraussichtlich 12 Milliarden erreichen. Vor diesem Hintergrund suchen Verbraucher nach einfachen und transparenten Möglichkeiten, um wiederkehrende Zahlungen zu verfolgen und zu verwalten. Visa kooperiert deshalb mit Pinwheel, einem führenden Anbieter von Funktionen zur Rechnungsverwaltung in Apps.

Der Enhanced Subscription Manager hilft Emittenten, auf die Verbrauchernachfrage zu reagieren, indem sie eine zentralisierte und leicht zu integrierende Lösung bereitstellen, die das Nutzererlebnis verbessert. Emittenten können Karteninhabern einen besseren Überblick über ihre Abonnements, einfache Möglichkeiten zum Wechseln der Zahlungsmethode sowie Kündigungsoptionen bereitstellen, ohne dass diese ihre Banking-App verlassen müssen. Dies trägt dazu bei, unerwünschte Abbuchungen zu vermeiden und verschafft Verbrauchern mehr Vertrauen und Kontrolle über wiederkehrende Abonnementzahlungen. Kreditkartenunternehmen können dazu beitragen, Interaktionen zu fördern, die Kundenbindung zu stärken und Streitfälle sowie Rückbuchungen im Zusammenhang mit wiederkehrenden Zahlungen zu senken.

"Verbraucher wünschen sich heute Transparenz, Kontrolle und Komfort bei der Verwaltung der Abonnements, die viele Bereiche ihres Alltags betreffen", erklärt Kathleen Pierce-Gilmore, Global Head of Issuing Solutions bei Visa. "Indem wir die Funktionen zur Abonnementverwaltung mit Digital Issuer Solutions verbessern und durch strategische Kooperationen mit Unternehmen wie Pinwheel erweitern, ermöglichen wir Emittenten, digitale Erlebnisse zu liefern, die ihre Position als bevorzugte Anbieterin sichern."

Digital Issuer Solutions von Visa ist eine Plattform, die moderne Kundenerlebnisse in der App eines Kartenausstellers bereitstellt. Der Enhanced Subscription Manager ist einer von mehreren Mehrwertdiensten, die auf der Plattform verfügbar sind und speziell auf die Transparenz und Verwaltung von Abonnements ausgerichtet sind. Zu den weiteren Funktionen der Plattform gehören ein schemenunabhängiges Push-Provisioning, eine digitale Kartenanzeige und Kontrollfunktionen für Transaktionen. Diese werden unterstützt durch eine Infrastruktur, die auf die Bedürfnisse der Emittenten zugeschnitten ist und kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Durch die Integration mit dem Digital Enablement Software Development Kit (SDK) von Visa ermöglicht die neue Partnerschaft mit Pinwheel den Emittenten, Funktionen zum Wechseln der Karte und zur Kündigung des Abonnements für mehr als hundert führende Händler über ihre digitalen Kanäle zu integrieren. Laut einer Umfrage von Pinwheel, die im Januar 2025 unter 500 berufstätigen amerikanischen Verbrauchern mit Bankkonto durchgeführt wurde, erwarten 75 der Verbraucher eine Rechnungsverwaltung direkt in der App, und mehr als 50 der Millennials und der Generation Z würden die Bank wechseln, um diese Funktion zu erhalten.

"Mit dem Boom der Abonnementwirtschaft haben die Verbraucher den Überblick und die Kontrolle über ihre wiederkehrenden Ausgaben verloren", so Brian Karimi-Pashaki, Chief Revenue Officer bei Pinwheel. "Diese mangelnde Transparenz sorgt bei Verbrauchern für Unsicherheit. Banken und Fintech-Unternehmen, die Verbrauchern die Möglichkeit bieten, Abonnements einzusehen, zu verwalten, zu wechseln und zu kündigen, sichern sich so wichtige Kundenbeziehungen, beträchtliche Umsätze und eine langfristige Markenbindung."

Der Enhanced Subscription Manager von Visa wird im Sommer 2026 für nordamerikanische Emittenten verfügbar sein. Anschließend ist eine Ausweitung auf Lateinamerika und die Karibik geplant. Visa entwirft und entwickelt Produkte, um das Abrechnungserlebnis bei Abonnements für Verbraucher, Finanzinstitute und Händler zu verbessern. Weitere Verbesserungen sollen im weiteren Verlauf des Jahres 2026 folgen.

Erfahren Sie mehr unter Visa's Digital Issuer Solutions.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Enhanced Subscription Manager von Visa?

Der Enhanced Subscription Manager ist ein Mehrwertdienst und ist Teil der Digital Issuer Solutions. Mit dieser Lösung bieten Emittenten ihren Karteninhabern den Vorteil, wiederkehrende Abonnementzahlungen direkt über ihre Mobile-Banking-Apps einzusehen, zu verwalten, zu wechseln und zu kündigen. Der Enhanced Subscription Manager kombiniert eine Übersicht der Abonnements, Benachrichtigungen, Erkenntnisse und die Verwaltung hinterlegter Kreditkartendaten durch eine einzige Integration.

Für wen ist der Enhanced Subscription Manager geeignet?

Die Lösung richtet sich an Emittenten, die ihren Karteninhabern mehr Transparenz und Kontrolle über wiederkehrende Zahlungen bieten und zugleich die digitale Kundenbindung und -loyalität stärken möchten.

In welcher Weise verbessert die Kooperation mit Pinwheel das Kundenerlebnis?

Durch die Zusammenarbeit von Visa mit Pinwheel können Kartenaussteller erweiterte Funktionen zum Wechseln und Kündigen von Abonnements bei mehr als 150 Händlern anbieten. Hierzu gehören Kündigungsmöglichkeiten für bestimmte Händler sowie strukturierte Workflows für viele andere, die Verbrauchern dabei helfen, Abonnements zu verwalten, die oft schwer zu überwachen sind.

Unterstützt der Enhanced Subscription Manager die Kündigung von Abonnements und den Wechsel zwischen Karten verschiedener Zahlungsnetzwerke?

Ja. Verbraucher können Abonnements kündigen und qualifizierte Abonnements, die mit einer beliebigen Karte bezahlt wurden, auf eine Visa-Karte umstellen. Die Funktionen für Kündigungen und Wechsel, die im Rahmen der Zusammenarbeit von Visa und Pinwheel bereitgestellt werden, funktionieren netzwerkübergreifend.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

Über Pinwheel

Pinwheel ermöglicht Bankerlebnisse der nächsten Generation durch nahtlose Lösungen für die Kontoeröffnung und Kundeninteraktion. Sein branchenführendes Switch-Kit ermöglicht die sofortige Einzahlung und den sofortigen Wechsel der Bankverbindung und wird durch ein proprietäres Netzwerk unterstützt, das 1.800 Anbieter von Gehaltsabrechnungen, 1,5 Millionen Arbeitgeber und Tausende von Händlern umspannt. Pinwheel liefert Erkenntnisse zu Einkommen, Beschäftigung, Einzahlungen und Zahlungen in Echtzeit, die Finanzinstituten dabei helfen, ihre Dienstleistungen individuell zu gestalten und die Ergebnisse für ihre Kunden zu verbessern. Pinwheel hat das Vertrauen führender Finanzinnovatoren und wird von namhaften Investoren unterstützt.

1 Juniper Research, "Subscription Economy Market 2025-2030 Data Forecasts", 14. Juli 2025

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