Die Situation im Nahen Osten bleibt angespannt - und das spiegelt sich auch im Kurs von Nvidia wider. Die Aktie handelt derzeit auf dem gleichen Niveau, wie noch im August 2025. Das hat Folgen: für viele Privatinvestoren ist die monatelange Seitwärtsphase Grund genug, um sich von den Papieren zu trennen.Laut den Daten von Vanda Research haben sich Privatanleger am Mittwoch erstmals seit Juli 2025 wieder von Nvidia-Aktien getrennt. Diesen nach verkauften sie netto Papiere im Wert von 44,9 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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