Anápolis,Brasilien (ots) -Changan Automobile und CAOA haben heute ein neues Kapitel für die brasilianische Automobilindustrie aufgeschlagen: Mit der Einweihung einer hochautomatisierten Produktionslinie in Anápolis und dem Bandablauf des ersten in Brasilien gefertigten CHANGAN UNI-T. An der Zeremonie nahmen Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Vizepräsident Geraldo Alckmin teil. Sie markiert den Beginn einer neuen Phase der Hightech-Industrialisierung und grünen Mobilität im Land.Der Meilenstein unterstreicht Changans langfristiges Engagement im brasilianischen Markt, getragen von kontinuierlichen Investitionen in Produktionskapazitäten, technologische Modernisierung und fortschrittliche Fertigungsprozesse. Mit der Einweihung beginnt ein neuer Investitionszyklus von 950 Millionen USD (5 Milliarden R$) für den Zeitraum 2026 bis 2028. Zusammen mit den bereits zwischen 2023 und 2025 investierten 570 Millionen USD (3 Milliarden R$) beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen am Standort Anápolis auf 1,52 Milliarden USD (8 Milliarden R$) - bei einer vorbereiteten Jahreskapazität von 90.000 Einheiten."Brasilien ist für Changan nicht nur ein Investitionsstandort, sondern ein Land, in dem wir uns dem Aufbau einer langfristigen Zukunft verpflichtet haben", sagte Zhu Huarong, Vorstandsvorsitzender der China Changan Automobile Group.Ein Durchbruch im lokalen EngineeringDer UNI-T ist das Ergebnis einer dreijährigen intensiven Zusammenarbeit von 200 chinesischen und brasilianischen Ingenieuren. Herzstück ist der fortschrittliche 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex-Motor - ein Antriebsstrang, der von Changan eigens entwickelt und vom spezialisierten CAOA-Team für den Betrieb mit jedem Mischungsverhältnis von Ethanol und Benzin kalibriert wurde.Dieses "Next Level"-SUV absolvierte 200.000 Kilometer an Praxistests unter den vielfältigen klimatischen Bedingungen Brasiliens und gewährleistet so Langlebigkeit, Effizienz und Leistung unter lokalen Nutzungsbedingungen. Es verbindet globale Ingenieursexzellenz mit lokalen Innovationen wie einem vollständig lokalisierten portugiesischen Sprachsteuerungssystem und einem vernetzten Cockpit - für ein Nutzererlebnis, das auf brasilianische Fahrerinnen und Fahrer zugeschnitten ist."Der UNI-T ist weit mehr als ein neues Modell. Er zeigt, dass sich Brasilien als globaler Hub für automobile Hightech-Entwicklung und -Produktion etablieren kann", sagt Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, Co-Präsident von CAOA.Motor der Reindustrialisierung BrasiliensDer CHANGAN UNI-T dient als Hightech-Plattform für diese lokal entwickelten Antriebsstränge. Die umfangreichen Investitionen fließen in die Digitalisierung der Montagelinien und in spezialisierte Mitarbeiterqualifizierung und leisten damit einen direkten Beitrag zum MOVER-Programm der brasilianischen Bundesregierung.Aufbauend auf dieser Markteinführung plant Changan, die Flex-Fuel- und HEV-Grundlage zu nutzen, um eine vollständige Palette von Hybrid- und elektrifizierten Varianten einzuführen und so die lokale Lieferkette und die F&E-Kapazitäten weiter zu stärken. Mit der Eröffnung von über 60 Händlerbetrieben im Jahr 2026 baut Changan nicht nur sein Vertriebsnetz aus, sondern verankert fortschrittliche Fabrik- und Antriebstechnologien in der industriellen Landschaft Brasiliens - um die nächste Phase intelligenter, nachhaltiger Mobilität in Lateinamerika mitzugestalten.Über ChanganChangan, einer der größten Automobilkonzerne Chinas, verfügt über 45 Jahre Erfahrung in der Automobilherstellung und hat seinen Hauptsitz in Chongqing. Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625) betreibt weltweit 14 Produktionsstätten und 39 Werke, 79 Niederlassungen und Tochtergesellschaften, Vertriebs- und Servicenetzwerke in 117 Ländern und Regionen sowie mehr als 14.000 globale Verkaufsstellen. Das Unternehmen beschäftigt direkt über 80.000 Mitarbeiter und sichert mehr als eine Million Arbeitsplätze entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio von Changan umfasst eigene Marken wie Changan und Avatr sowie Joint Ventures wie Changan Ford und Changan Mazda. Seit 2001 hat Changan seine Präsenz in Europa mit einem Designzentrum in Turin und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham verstärkt. Im Dezember 2025 überschritt Changan die Marke von 30 Millionen produzierten und verkauften Einheiten. Mit der Einführung seiner Fahrzeuge in Europa schlug Changan 2025 ein neues Kapitel in seiner internationalen Expansion auf.https://www.changaneurope.com/dePressekontakt:Ulrica GriffithsPR Manager, Changan EuropeTelefon: +49 151 12858831E-Mail: u.griffiths@changanauto.euOriginal-Content von: Changan Automobile Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181630/6244409