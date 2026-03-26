Vaduz - Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des Liechtensteinischen Bankenverbandes (LBV) hat Hans-Werner Gassner das Präsidium nach neun Jahren an seinen Nachfolger Ivo Klein übergeben. Turnusgemäss kam es zudem zu einem Wechsel im Vizepräsidium: Die Generalversammlung wählte Urs Monstein, CEO der VP Bank, einstimmig für die kommenden drei Jahre zum neuen Vizepräsidenten. Ebenfalls wurden sämtliche Vorstandsbanken einstimmig für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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