Als zweitgrößter Verlierer im DAX rutschte der Kurs des Online-Modehändlers Zalando im Handelsverlauf heute auf Xetra um fast vier Prozent ab. Im Express-Service vom letzten Dienstag wurde gewarnt: "Positive Zahlen, doch die Unterstützung wackelt - kommt die Short-Chance?" Genau dieses Szenario trat nun ein. Das Unterschreiten der wichtigen Marke von 21,00 Euro erwies sich als frisches Verkaufssignal, das von vielen Marktteilnehmern zum Verkauf der ...

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