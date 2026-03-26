Als zweitgrößter Verlierer im DAX rutschte der Kurs des Online-Modehändlers Zalando im Handelsverlauf heute auf Xetra um fast vier Prozent ab. Im Express-Service vom letzten Dienstag wurde gewarnt: "Positive Zahlen, doch die Unterstützung wackelt - kommt die Short-Chance?" Genau dieses Szenario trat nun ein. Das Unterschreiten der wichtigen Marke von 21,00 Euro erwies sich als frisches Verkaufssignal, das von vielen Marktteilnehmern zum Verkauf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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