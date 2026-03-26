Microsoft erweitert Windows 11 mit einer flexiblen Menüleiste über PowerToys. Sie lässt sich als perfekte Ergänzung zur klassischen Taskleiste nutzen und verfügt über zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Die Taskleiste gehört so unumgänglich zu Windows dazu wie etwa das Startmenü oder der gefürchtete Bluescreen. Dank einem Update von Microsoft PowerToys (Version 0.98) könnt ihr euch nun quasi eine zweite Taskleiste auf den Bildschirm holen - maximal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n