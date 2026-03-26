Durch den Zusammenschluss werden KI-gestützte Finanz- und Betriebsplanung, Analysen und Umsetzung in Microsoft Excel und Power BI miteinander verknüpft, wodurch Entscheidungsverzögerungen für Microsoft-orientierte Unternehmen beseitigt werden.

Vena, die KI-gestützte Plattform für orchestriertes Leistungsmanagement, die speziell zur optimalen Nutzung des Microsoft-Technologie-Ökosystems entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Acterys, der führenden Microsoft Power BI-basierten Plattform für operative Planung und App-Entwicklung, abgeschlossen hat. Dieser Schritt stärkt Venas Lösung für orchestrierte Planung und leitet die schrittweise Integration der beiden Plattformen ein.

Moderne Unternehmen haben Mühe, mit der Volatilität und Dynamik der Märkte, die sie bedienen, Schritt zu halten. Markttreiber und -signale ändern sich rasch, und die Fähigkeit, mit Zuversicht und Schnelligkeit zu bewerten, zu planen und zu handeln, ist wichtiger denn je. Diese Kräfte haben in Verbindung mit einer überwältigenden Datendichte und -vielfalt eine neue Einschränkung geschaffen: Entscheidungsverzögerung die Zeit zwischen Signal und Aktion. Wenn sich diese Lücke vergrößert, schwindet das Vertrauen und der Wettbewerbsvorteil geht verloren. Orchestrierte Planung beseitigt Entscheidungslatenz, indem sie Daten, Menschen, Prozesse und Handlungsfähigkeiten aufeinander abstimmt, um Unternehmen dabei zu helfen, mit der Geschwindigkeit des Marktes zu agieren.

Vena bietet eine regulierte, finanzgesteuerte Planungs-Engine, die von Grund auf darauf ausgelegt ist, das volle Potenzial von Microsoft Excel auszuschöpfen und dessen zunehmende Zugänglichkeit und Reichweite durch neue LLM-Tools wie Microsoft Copilot und Claude zu nutzen. Die Vena-Plattform und die Vena-KI-Agenten helfen Finanzteams dabei, Planung, Analyse und Ausführung durch KI-gestützte Entscheidungsfindung in ihrem natürlichen Arbeitsablauf innerhalb des Tools zu beschleunigen, das sie kennen und schätzen.

Acterys erweitert das Angebot von Vena um fortschrittliche operative Planung und Anwendungsentwicklung durch proprietäre Power BI-Write-Back-Funktionen und multidimensionale Modellierung, die auf Microsoft Fabric abgestimmt sind. Dies ermöglicht es IT- und Finanzteams, schnell und sicher in einer vertrauenswürdigen, geregelten Umgebung zu arbeiten, die Unternehmen in die Lage versetzt, innerhalb von Power BI und Fabric besser zu planen und zu arbeiten.

Die Synergieeffekte der beiden Plattformen werden durch die Daten- und Prozessintegration sofort nutzbar, sodass Kunden die orchestrierte Planung in den Bereichen Finanzen, IT und bei ihren geschäftlichen Stakeholdern einsetzen können. Mike Zack, CEO von Acterys, wird Acterys weiterhin als General Manager leiten und sich auf die Skalierung der betrieblichen Planung in Unternehmen konzentrieren. Hesam Ziaei, Chief Technology Officer von Acterys, wechselt als VP, R&D zu Vena und arbeitet an einer gemeinsamen Roadmap mit agentenbasierten Funktionen, die plattformübergreifend integriert sind.

"Der Abschluss dieser Übernahme erweitert die Möglichkeiten unserer Kunden, Daten, Mitarbeiter und Agenten zu orchestrieren, um besser zu planen und mehr zu erreichen", sagte Hunter Madeley, CEO von Vena. "Mit Acterys erweitern wir unsere Reichweite tiefer in das Microsoft-Ökosystem hinein, um Unternehmen dabei zu helfen, Entscheidungen mit Zuversicht in eine termingerechte Umsetzung zu verwandeln."

"Acterys bringt operative Planung und Ausführung direkt in Power BI und Fabric", sagte Mike Zack, General Manager bei Acterys. "Gemeinsam mit Vena erweitern wir die Planung über den Finanzbereich hinaus indem wir Entscheidungen in Excel mit der kontrollierten Ausführung in Power BI verknüpfen, sodass Unternehmen mit größerer Kontrolle und Klarheit handeln können."

Sowohl Vena als auch Acterys sind weiterhin über den Microsoft Marketplace verfügbar.

Über Vena

Vena ist eine Microsoft-native Orchestrated-Performance-Management-Plattform, die Finanz- und Betriebsplanung, Konsolidierung und Abschluss, Analysen und Ausführung über Microsoft Excel, Power BI, Azure und Fabric hinweg ermöglicht. Mit einer geregelten, KI-fähigen Datenbasis und agentischer KI, die in Planungsworkflows eingebettet ist, hilft Vena Unternehmen, bessere Entscheidungen zu treffen und diese pünktlich und mit Zuversicht umzusetzen. Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen auf Vena, um ihre Leistung zu steigern und mehr zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter venasolutions.com.

Über Acterys

Acterys bietet Planungs-, Analyse- und Anwendungsentwicklungslösungen der Enterprise-Klasse für Microsoft Power BI, Azure und Fabric. Die modulare, skalierbare Plattform ermöglicht es Unternehmen, vernetzte, datengesteuerte Anwendungen in großem Maßstab zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter Acterys.com.

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