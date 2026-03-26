Die Papiere von Meta stehen am Donnerstag mächtig unter Druck, am Nachmittag beträgt das Minus rund sieben Prozent. Ausgelöst wurde der Absturz durch ein kürzliches Gerichtsurteil zu Social-Media-Sucht. Obwohl die Aktie mittlerweile wieder auf dem Niveau von September 2024 notiert, zeigen sich die Analysten größtenteils unbesorgt.Die Experten von Bloomberg Intelligence sehen in den jüngsten Entwicklungen zwar ein dauerhaftes Schlagzeilenrisiko für das Jahr 2026, halten die möglichen finanziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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