Die Umsätze für KI-Start-ups wie Anthropic, xAI oder OpenAI waren explodiert, da immens hohe Rechnungen für KI-Token gestellt wurden. Doch jetzt zieht Mark Zuckerberg ins Gefecht und wirbelt die Branche durcheinander.2024 liebäugelten Musk und Zuckerberg damit, in einem echten MMA-Fight gegeneinander anzutreten. Nun wirft der Meta-Chef der ganzen KI-Start-ups-Branche den Fehdehandschuh zu - direkt auf X, dem "Wohnzimmer" des KI-Rivalen Elon Musk.KI für SmartphonesZuckerberg schreibt: "Muse Spark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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