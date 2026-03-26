New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag kräftig nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.960 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.477 Punkten 1,7 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.587 Punkten 2,4 Prozent im Minus.



Bereits am Dienstag hatte Google auf seinem Forschungsblog "Turbo Quant" vorgestellt, einen Algorithmus, der den Speicherverbrauch von Sprachmodellen drastisch reduzieren soll. Mittlerweile hat die Nachricht den Weg in bekanntere Medien geschafft, sodass Anleger nun die Bedeutung der Innovation für Hersteller von KI-Chips abwägen. Für die Aktien von Google-Mutter Alphabet gab es trotz des Durchbruchs keinen Aufwind, denn die anhaltende Unsicherheit über den Fortgang des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran dominiert weiterhin das Börsengeschehen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1545 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8662 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.390 US-Dollar gezahlt (-2,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,25 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 107,40 US-Dollar, das waren 5,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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