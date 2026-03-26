SLB (NYSE:SLB) wird am 24. April 2026 eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März 2026 endet, zu besprechen

Die Telefonkonferenz soll um 11.00 Uhr EST beginnen und eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen wird um 7.00 Uhr EST veröffentlicht.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, sollten sich Zuhörer etwa 10 Minuten vor Beginn der Konferenz unter +1 (833) 470-1428 innerhalb Nordamerikas oder +1 (404) 975-4839 außerhalb Nordamerikas an den Conference Call Operator wenden; der Zugangscode lautet 742955.

Ein Webcast der Telefonkonferenz wird gleichzeitig unter https://events.q4inc.com/attendee/972985185 nur zum Zuhören übertragen. Zuhörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Konferenz anmelden, um ihren Browser zu testen und sich für den Webcast zu registrieren. Nach dem Ende der Telefonkonferenz ist eine Aufzeichnung unter www.slb.com/irwebcast bis zum 1. Mai 2026 verfügbar und und kann unter der Rufnummer +1 (866) 813-9403 innerhalb Nordamerikas oder +1 (929) 458-6194 außerhalb Nordamerikas abgerufen werden; der Zugangscode lautet 360731.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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