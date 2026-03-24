Schlumberger: Vom Öl-Dienstleister zum Tech-Pionier der Energiewende
Transformation und technologisches Lösungsportfolio
SLB, ehemals unter dem Namen Schlumberger bekannt, positioniert sich heute längst nicht mehr nur als klassischer Ölfelddienstleister, sondern als globales Technologieunternehmen, das die Innovation im Energiesektor aktiv vorantreibt. Aus der Perspektive des Konzerns liegt der strategische Fokus darauf, den Kunden ganzheitliche Lösungen anzubieten, die von der traditionellen Exploration und Förderung über Untersee-Produktionssysteme bis hin zur Dekarbonisierung industrieller Prozesse reichen. Ein besonderes Augenmerk legt das Management zunehmend auf die Digitalisierung im großen Maßstab. Mit cloudbasierten Plattformen und KI-gestützten Tools ermöglicht SLB seinen Kunden, die Effizienz von Bohranlagen signifikant zu steigern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Durch diese konsequente Neuausrichtung und die Erweiterung des Portfolios um neue Energiesysteme sieht sich der Konzern nicht nur als Dienstleister für das klassische Öl- und Gasgeschäft, sondern als unverzichtbarer Technologiepartner in der globalen Energiewende.
Endlos Turbo Long 38,6208 open end: Basiswert Schlumberger Ltd.
0,92 EUR 0,94 EUR -1,08% Basiswertkurs: 49,250 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 00:00:00 Basispreis 38,6208 USD Knock-Out-Barriere 38,6208 USD Hebel 4,52x Abstand zum Basispreis in % 21,58% Abstand zum Knock-Out in % 21,58% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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