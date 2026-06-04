Wolfram, Antimon und die neue Rohstoffordnung: Warum Adelayde Exploration jetzt in den Fokus rücken könnte

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Die Rohstoffmärkte erleben derzeit eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren kaum jemand erwartet hätte. Während Gold, Silber und Lithium lange die Schlagzeilen dominierten, richtet sich der Blick von Regierungen, Rüstungsunternehmen und Industrie zunehmend auf Rohstoffe, die bislang eher Spezialisten bekannt waren. Besonders Wolfram und Antimon entwickeln sich zu strategischen Metallen der neuen geopolitischen Realität. Der Grund dafür liegt nicht nur in steigenden Preisen, sondern vor allem in einer unbequemen Wahrheit: Der Westen ist bei zahlreichen kritischen Rohstoffen noch immer stark von China abhängig.

Genau deshalb rücken Unternehmen in den Fokus, die über Projekte in politisch stabilen Regionen verfügen. Einer dieser Namen ist Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097).

Die USA suchen verzweifelt nach Wolfram

Spätestens seit den geopolitischen Spannungen der vergangenen Jahre hat sich Wolfram vom Nischenmetall zum strategischen Rohstoff entwickelt. Das Metall wird für panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Luftfahrttechnik, Halbleiter und Hochleistungswerkzeuge benötigt. Experten sprechen mittlerweile offen von einem "Kriegsmetall", dessen Bedeutung durch die steigende Nachfrage der Verteidigungsindustrie weiter zunimmt. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin mehr als 80 Prozent der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Für die USA stellt das ein ernsthaftes Problem dar. Denn seit 2015 existiert in den Vereinigten Staaten keine aktive kommerzielle Wolframmine mehr. Während die amerikanischen Streitkräfte ihre Bestände an modernen Waffensystemen wieder auffüllen müssen, suchen Regierung und Industrie weltweit nach neuen Lieferquellen. Kein Wunder also, dass Unternehmen wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) mittlerweile zu den bekanntesten Namen im Wolframsektor gehören. Mit der Wiederinbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea positioniert sich Almonty als einer der wichtigsten nicht-chinesischen Anbieter weltweit. Doch wie so oft an der Börse endet die Geschichte nicht bei den großen Namen.

Wenn der Erfolg der Großen Aufmerksamkeit für die Kleinen schafft

Historisch betrachtet profitieren Rohstoffzyklen häufig nicht nur von Produzenten. Sobald ein Rohstoff in den Fokus institutioneller Investoren rückt, beginnt der Markt auch nach Explorationsunternehmen zu suchen, die über aussichtsreiche Projekte verfügen. Genau hier könnte Adelayde interessant werden. Das Unternehmen hat kürzlich die Arbeitsprogramme auf seinem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick abgeschlossen. Dabei wurden umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen durchgeführt, um neue Zielgebiete für zukünftige Explorationsarbeiten zu identifizieren. Besonders spannend ist die Lage des Projekts. Sisson North grenzt direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine an. Diese erhielt zuletzt rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium und wurde von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building Projects" eingestuft. Natürlich ersetzt die Nähe zu einem bedeutenden Projekt keine Ressourcenschätzung. Aber sie schafft Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist im Junior-Mining-Sektor häufig der erste Schritt zu einer Neubewertung.

Antimon: Der stille Gewinner geopolitischer Spannungen

Während Wolfram inzwischen zunehmend diskutiert wird, entwickelt sich Antimon möglicherweise zum noch größeren Überraschungskandidaten. Das Metall wird in Halbleitern, Batteriespeichern, Flammschutzmitteln und militärischen Anwendungen eingesetzt. Gleichzeitig stammen große Teile der weltweiten Versorgung ebenfalls aus China. Die Folge: Regierungen und Industrie suchen nach alternativen Bezugsquellen. Adelayde besitzt mit dem George Lake South Antimony Tungsten Project ein Projekt, das gleich zwei der aktuell gefragtesten kritischen Rohstoffe kombiniert. Besonders bemerkenswert ist die Lage in unmittelbarer Nähe der historischen Lake-George-Mine, die einst als größte primäre Antimonmine Nordamerikas galt. Historische Daten deuten auf rund 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz hin. Heute würde ein solches Vorkommen einen erheblichen strategischen Wert darstellen. Für Anleger entsteht dadurch eine interessante Konstellation: Während andere Unternehmen entweder auf Wolfram oder auf Antimon setzen, besitzt Adelayde Exposure zu beiden Rohstoffen gleichzeitig.

Mehr als nur Wolfram und Antimon

Ein weiterer Aspekt wird von vielen Investoren häufig übersehen. Adelayde ist nicht ausschließlich auf Wolfram und Antimon fokussiert. Das Unternehmen verfügt zusätzlich über mehrere Lithiumprojekte im Clayton Valley in Nevada - einer der bedeutendsten Lithiumregionen Nordamerikas. Besonders interessant ist die McGee-Lithium-Lagerstätte. Die Lagerstätte erstreckt sich über die Grundstücke von Adelayde und Century Lithium Corp. (ISIN: CA1566151066). Beide Unternehmen grenzen direkt aneinander, wobei die bekannte Lithiumlagerstätte geologisch über beide Landpakete hinweg verläuft. Zusätzlich ist Adelayde am CV Deep Basin Lithium Brine Joint Venture beteiligt. Dieses Projekt befindet sich vollständig innerhalb eines Gebiets, das von den Lithiumflächen des Energietechnologie-Konzerns SLB (ISIN: AN8068571086) umgeben ist. Die Präsenz von Unternehmen wie Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013), SLB und Century Lithium unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Region.

Die vielleicht spannendste Kombination im Junior-Sektor

Was Adelayde derzeit von vielen Explorationsgesellschaften unterscheidet, ist die Kombination mehrerer Rohstoffthemen. Während zahlreiche Junior-Unternehmen von einem einzigen Projekt abhängig sind, vereint Adelayde Wolfram, Antimon, Lithium und Gold in einem Portfolio. Gleichzeitig wurden zuletzt mehrere Arbeitsprogramme abgeschlossen, während weitere Explorationsaktivitäten vorbereitet werden. Dazu gehört auch ein geplantes Goldbohrprogramm auf dem Clayton Ridge Gold Project in Nevada, das einen weiteren potenziellen Katalysator für das Unternehmen darstellen könnte. Für Anleger bedeutet das mehrere potenzielle Katalysatoren statt einer einzelnen Investmentthese. Im Rohstoffsektor entstehen die größten Kursbewegungen oft dann, wenn ein Unternehmen gleich mehrere Themen gleichzeitig adressiert und der Markt beginnt, diese neu zu bewerten.

Fazit: Die nächste Phase des Wolfram-Booms?

Die Preisentwicklung bei Wolfram und die wachsende strategische Bedeutung von Antimon zeigen, dass sich die Rohstoffmärkte verändern. Große Unternehmen wie Almonty Industries, große Technologieunternehmen wie NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040) sowie zahlreiche Rüstungsunternehmen benötigen langfristig stabile Lieferketten für kritische Metalle.Der Westen investiert Milliarden in den Aufbau solcher Lieferketten. Davon könnten nicht nur Produzenten profitieren, sondern auch Explorationsunternehmen, die sich frühzeitig in aussichtsreichen Regionen positioniert haben. Mit Projekten in den Bereichen Wolfram, Antimon, Lithium und Gold, einer vergleichsweise kleinen Marktkapitalisierung sowie mehreren laufenden Programmen besitzt Adelayde Exploration derzeit genau die Eigenschaften, nach denen viele spekulative Rohstoffanleger suchen. Ob daraus die nächste große Erfolgsgeschichte wird, kann heute niemand sagen. Fest steht jedoch: Während der Markt nach neuen Quellen für kritische Rohstoffe sucht, dürfte Adelayde eines der Unternehmen sein, das Anleger in den kommenden Monaten genauer beobachten werden.

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Quellen:

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https://www.siennaresources.com/

https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf

https://www.nbcnews.com/world/asia/china-south-korea-tungsten-iran-war-mine-rcna346266

Wolfram-Schock 2026: Warum Almonty Industries und American Tungsten & Antimony plötzlich im Zentrum des Rohstoffmarktes stehen? | wallstreetONLINE - 16.05.2026

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20704671-gold-ruestungsindustrie-antimon-strategischen-joker-depot

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20411704-wolframpreis-explodiert-almonty-und-american-tungsten-and-antimony-ruecken-staerker-fokus-westlichen-rohstoffstrategie

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20499360-gold-war-gestern-warum-silber-wolfram-waehrung-weltwirtschaft-sind-almonty-und-american-tungsten-fokus

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20329398-gold-silber-dieses-kritische-metall-gewinnt-300-jahren-und-rueckt-american-tungsten-antinomy-in-fokus

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20423639-seltene-erden-strategische-metalle-anleger-2026-wolfram-antimon-gegenueber-bitcoin-bevorzugen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20769910-wolfram-antimon-fokus-lieferketten-treiben-american-tungsten-antimony-und-deutsche-rohstoff-ag

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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