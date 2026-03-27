Zuerst der Hype, dann der Absturz. Wasserstoffaktien haben in den letzten Jahren eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Angesichts des aktuellen Energieshocks und sich wandelnder Rahmenbedingungen stoßen die Anteilsscheine der Branchenvertreter wieder auf zunehmendes Interesse bei Anlegern. Operativ geht es bei den meisten Gesellschaften voran. Die Aktivitäten in Europa entwickeln sich durch ein Matchmaking-Portal für Wasserstoff-Projekte und Fördergelder sukzessive. Vorausschauend investieren lautet das Gebot der Stunde.Den vollständigen Artikel lesen ...
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