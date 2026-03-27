Ob im Golfschläger, dem Röntgengerät, einem Sägeblatt oder in Abrahams-Panzern: Wolfram ist überall in unserer Welt vertreten und kaum ersetzbar. Das macht das Metall attraktiv und schiebt es in den Fokus von Krieg und Geopolitik. China kontrolliert hier rund 80 % des Weltmarktes, zusammen mit Russland und Nordkorea steigt diese Dominanz sogar auf rund 95 %. Im kalten Krieg zwischen den USA und der Volksrepublik ist Wolfram daher zu einer heißen Waffe geworden. Almonty Industries ist der Ausweg für die westliche Allianz. Die Kanadier haben gerade ihre erste Mine in Südkorea hochgefahren und befinden sich auf einem massiven Expansionskurs. Der Rücksetzer der Aktie bietet eine Chance für strategische Investoren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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