Strategischer Ausbau: Asian Battery Metals sichert sich Kupfer-Gold-Projekt in der Mongolei

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Asian Battery Metals (ISIN: AU0000101881) hat Mitte März einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung seines Projektportfolios vollzogen. Das Unternehmen hat seine Option ausgeübt, um das Maikhan Uul Kupfer-Gold-Projekt vollständig zu übernehmen. Damit erweitert der Explorer seine Präsenz in einer Region, die bereits durch bestehende Aktivitäten erschlossen wird.

Die Transaktion umfasst den Erwerb von 100 Prozent der Projektanteile inklusive einer gültigen Bergbaulizenz, die bis zum Jahr 2045 läuft. Das Lizenzgebiet erstreckt sich über rund 79 Hektar und bietet damit eine langfristige Grundlage für weitere Explorations- und Entwicklungsarbeiten.

Hochgradige Ergebnisse bestätigen Potenzial

Im Zuge der Due-Diligence-Prüfung wurden zusätzliche Bohrungen durchgeführt, um die historischen Daten zu verifizieren. Die Ergebnisse unterstreichen die Attraktivität des Projekts. So wurde unter anderem ein Abschnitt von 14,5 Metern mit 2,23 Prozent Kupfer und 0,73 Gramm Gold pro Tonne identifiziert.

Solche Kombinationen aus Kupfer- und Goldmineralisierung sind in der Rohstoffbranche von besonderem Interesse, da sie mehrere potenzielle Erlösquellen vereinen. Gleichzeitig deuten die bisherigen Arbeiten darauf hin, dass die Mineralisierung in die Tiefe und entlang der Struktur offen ist. Die bisherigen Daten weisen darauf hin, dass mineralisierte Zonen bis in Tiefen von mindestens 215 Metern reichen.

Die bisherigen Analysergebnisse liefern damit eine belastbare Grundlage für weiterführende Explorationsprogramme.

Nähe zum Oval-Projekt schafft strategischen Mehrwert

Ein wesentlicher Aspekt der Akquisition ist die geografische Lage des Projekts. Maikhan Uul befindet sich nur etwa acht Kilometer vom Oval-Projekt entfernt, dem bisherigen Kernprojekt von Asian Battery Metals.

Diese Nähe eröffnet perspektivisch operative Vorteile. Infrastruktur, Logistik und geologische Erkenntnisse könnten projektübergreifend genutzt werden. In der Bergbauindustrie ist ein solcher Ansatz nicht ungewöhnlich: Mehrere Lagerstätten in räumlicher Nähe werden häufig gemeinsam betrachtet, um Effizienzpotenziale zu heben.

Mit der Integration von Maikhan Uul entsteht damit ein erweitertes Projektgebiet, das über einzelne Explorationsziele hinausgeht und zunehmend als zusammenhängende Rohstoffregion entwickelt werden könnte.

Klar definierter Transaktionsrahmen

Die Übernahme erfolgt auf Basis eines verbindlichen Kaufvertrags mit dem bisherigen Eigentümer. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 890.000 US-Dollar.

Ein Teilbetrag von 89.000 US-Dollar ist kurzfristig fällig und dient der Begleichung steuerlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Lizenzübertragung. Der verbleibende Betrag wird nach Erfüllung bestimmter Bedingungen gezahlt. Dazu gehören unter anderem behördliche Bestätigungen sowie die offizielle Registrierung der Lizenzübertragung.

Der Abschluss der Transaktion ist innerhalb eines Zeitraums von bis zu 45 Tagen vorgesehen, sofern alle Voraussetzungen erfüllt werden.

Ausbau eines regionalen Projektportfolios

Mit dem Erwerb von Maikhan Uul verfolgt Asian Battery Metals konsequent eine Strategie, mehrere Projekte innerhalb einer Region zu bündeln. Dieser Ansatz ermöglicht es, Explorationsaktivitäten gezielt zu koordinieren und potenzielle Synergien zu nutzen.

Während viele Explorationsunternehmen auf einzelne Projekte fokussiert sind, setzt das Unternehmen damit auf eine breitere Aufstellung innerhalb eines klar definierten geologischen Umfelds. Dadurch kann nicht nur das Risiko verteilt werden, sondern auch die Wahrscheinlichkeit steigen, wirtschaftlich relevante Lagerstätten zu identifizieren.

Zudem erlaubt eine solche Struktur, Daten aus unterschiedlichen Projekten miteinander zu verknüpfen und so ein umfassenderes Verständnis der regionalen Geologie zu entwickeln.

Mongolei rückt weiter in den Fokus der Rohstoffbranche

Die Mongolei hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als attraktiver Standort für Bergbauprojekte etabliert. Die Region im Südwesten des Landes, in der sich die Projekte von Asian Battery Metals befinden, ist Teil eines geologisch vielversprechenden Gürtels mit zahlreichen Metallvorkommen.

Neben der geologischen Attraktivität spielt auch die Lage eine Rolle. Die Nähe zu großen Industrienationen in Asien kann langfristig Vorteile bei Transport und Absatz bieten.

Für Explorationsunternehmen entsteht damit ein Umfeld, in dem sich neue Projekte vergleichsweise effizient weiterentwickeln lassen könnten.

Nächste Schritte im Visier

Nach der Sicherung des Projekts dürfte der Fokus nun auf der weiteren Exploration liegen. Zusätzliche Bohrprogramme und geologische Analysen sollen dazu beitragen, die Ausdehnung und Qualität der Mineralisierung genauer zu bestimmen.

Mit Maikhan Uul erweitert Asian Battery Metals nicht nur sein Portfolio, sondern stärkt auch seine Position innerhalb einer rohstoffreichen Region. Die Kombination aus bestehenden Projekten und neuen Akquisitionen könnte damit die Grundlage für eine breiter angelegte Entwicklung im kommenden Projektzyklus bilden.

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Quellen:

Option Exercised To Acquire Maikhan Uul Copper-Gold Project

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

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Enthaltene Werte: AU0000340143