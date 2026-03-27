Schlatter Industries AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Weniger Bestellungen und Umsatz - US-Zölle, Währungseffekte und Kostendruck belasten Ergebnis der Schlatter Gruppe



27.03.2026 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHLATTER INDUSTRIES AG - SIX SWISS EXCHANGE: STRN - ISIN: CH0002277314





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Schlieren, 27. März 2026. Schlatter hat im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoerlös von CHF 104.4 Mio. erzielt (2024: CHF 113.2 Mio.). Der Bestellungseingang sank auf CHF 91.7 Mio. (2024: CHF 101.6 Mio.). Belastet wurde das Ergebnis durch US-Zölle, ungünstige Wechselkurse und eine gestiegene Kostenbasis. Der EBIT lag bei CHF 0.5 Mio. (2024: CHF 2.0 Mio.). Wegen hoher Finanzaufwände aus Fremdwährungs-abwertungen in der Bilanz am Standort Schlieren resultierte ein Konzernverlust von CHF -1.4 Mio. (2024: CHF 1.7 Mio.).. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Lösungen zur Herstellung von Kabelträgern entwickelte sich der Absatz von Industriegitteranlagen positiv. Auch die Verkäufe von Armierungsgitteranlagen konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Rückläufig waren hingegen der Absatz von Schienen-Schweissmaschinen und von Webmaschinen sowie der After Sales-Bereich. Das Ergebnis wurde erheblich durch die Stärke des Schweizer Frankens, die Schwäche des US-Dollars sowie die US-Zölle und die in den vergangenen Jahren gestiegene Kostenbasis belastet. Aufgrund der niedrigeren Wechselkurse mussten die Bilanzpositionen in Fremdwährung am Standort Schlieren abgewertet werden. Dies führte zu einem hohen Finanzaufwand und folglich zu einem negativen Konzern-ergebnis. Der Auftragsbestand lag per 31. Dezember 2025 bei CHF 48.8 Mio. (Vorjahr: CHF 61.4 Mio.). Segment Schweissen Kennzahlen Bestellungseingang: CHF 77.5 Mio. (2024: CHF 85.9 Mio.) Nettoerlös: CHF 85.1 Mio. (2024: CHF 91.3 Mio.) Auftragsbestand per 31.12.2025: CHF 42.9 Mio. (31.12.2024: CHF 50.4 Mio.) Im Segment Schweissen blieb die Nachfrage nach Industriegitteranlagen hoch; der Bestellungs-eingang lag über dem langjährigen Durchschnitt. Bei den Armierungsgitteranlagen nahm der Bestellungseingang leicht zu. Im Produktbereich Schienenschweissen gingen nach starken Vorjahren deutlich weniger Bestellungen ein. Im After Sales lag das Volumen unter Vorjahr, teilweise kompensiert durch höhere Erlöse bei "Labour Services". Segment Weben Kennzahlen Bestellungseingang: CHF 14.2 Mio. (2024: CHF 15.8 Mio.) Nettoerlös: CHF 19.4 Mio. (2024: CHF 21.9 Mio.) Auftragsbestand: CHF 5.9 Mio. (2024: CHF 11.0 Mio.) Im Bereich Web- und Ausrüstungsmaschinen für die Papierindustrie (PMC) blieb die Investitions-bereitschaft 2025 in Nordamerika und Europa gedämpft; zahlreiche Projekte wurden verschoben. Der grösste Teil der Bestellungen kam aus China. In westlichen Märkten standen Umbauten bestehender Anlagen stärker im Vordergrund als Neumaschinen. Ausblick 2026 Die Aussichten im Anlagengeschäft und im After Sales bleiben verhalten. Unsicherheiten im geopolitischen Umfeld, die Stärke des Schweizer Frankens und die Rezession in wichtigen Märkten belasten die Nachfrage. Im Segment Schweissen ist die Auslastung am Standort Schlieren im ersten Halbjahr 2026 weitgehend gesichert; im Segment Weben bestehen Auslastungslücken. Schwerpunkte 2026 sind die Gewinnung zusätzlicher Aufträge, höhere Effizienz und höhere Margen sowie Kostensenkungen, die sich vor allem im zweiten Halbjahr positiv auswirken sollen. Parallel werden Innovationen vorangetrieben und die Marktbearbeitung intensiviert. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Schlatter einen Umsatzrückgang und strebt über das gesamte Jahr ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis an. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 6. Mai 2026 beantragen, auf eine Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 zu verzichten. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 kann auf der Website der Schlatter Gruppe abgerufen werden: www.schlattergroup.com/de/investor-relations/publikationen/ Weitere Informationen Schlatter Industries AG Werner Schmidli Chief Executive Officer Mobile +41 79 343 62 62 werner.schmidli@schlattergroup.com Agenda 27.03.2026 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2025 mittels Ad hoc-Medieninformation und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft 06.05.2026 Ordentliche Generalversammlung 13.08.2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com) Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Standard for Sparks der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.

Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung kann auf folgendem Link als PDF heruntergeladen werden:

Schlatter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Falls Sie keine Medieninformationen der Schlatter Industries AG mehr erhalten möchten, bitten wir Sie um eine Nachricht an: reto.stettler@schlattergroup.com

Ende der Adhoc-Mitteilung