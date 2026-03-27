Es gibt Momente in der Rohstoffbranche, in denen die Fakten so deutlich sprechen, dass sich die Frage nach dem Warum geradezu aufdrängt: Warum hat der Markt noch nicht reagiert? Power Metallic Mines liefert seit Monaten Bohrergebnisse, die selbst Branchenkenner ins Staunen versetzen. Hinzu kommen metallurgische Tests, die alle konservativen Erwartungen übertreffen. Während die Zahlen eine ungewöhnlich klare Sprache sprechen, scheint die Bewertung des Unternehmens noch in einer ganz anderen Liga unterwegs zu sein. Ein Blick ins Detail zeigt: Hier bahnt sich eine fundamentale Neubewertung an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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