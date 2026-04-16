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WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0
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zukunftsbilanzen.de
16.04.2026 06:46 Uhr
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Gold- und Silberrausch sowie Kupfer-Träume: Warum Barrick Mining, First Majestic und Power Metallic jetzt den Ton angeben!

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Phase, in der gefühlt nichts mehr so ist, wie früher. In dieser Situation rücken die Rohstoffe wieder unaufhaltsam in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Während etablierte Größen wie Barrick Mining und First Majestic Silver die Basis für jedes solide Rohstoff-Portfolio bilden, suchen Investoren vermehrt nach dem nächsten großen Durchbruch im Bereich der kritischen Metalle. Kupfer, Nickel und Platingruppenmetalle sind die Treibstoffe der modernen Industrie, doch wo findet man heute noch außergewöhnliche Gehalte, die ein echtes Potenzial zur Neubewertung bieten? In diesem Bericht werfen wir einen detaillierten Blick auf die Großen der Branche und analysieren, warum gerade ein kleinerer, aber aufstrebender, Akteur wie Power Metallic Mines derzeit mit spektakulären Bohrergebnissen für Aufsehen sorgt. Erfahren Sie, warum die aktuelle Marktphase eine seltene Gelegenheit bieten könnte und welche charttechnischen Marken jetzt über den nächsten großen Kursschub entscheiden könnten.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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