Nachdem der Kurs der Rheinmetall-Aktie in den vergangenen zwei Monaten um rund -28% deutlich nachgegeben hat, steht der Rüstungswert nun stark unter Druck. Nach der vorherigen Rallye mehren sich aktuell die Anzeichen einer tieferen Korrekturphase, während wichtige Unterstützungen getestet werden. Die Dynamik hat sich klar abgeschwächt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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