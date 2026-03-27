Wenn Lieferketten brechen: Dieses Metall könnte zum nächsten Engpass werden

Anzeige / Werbung

Wie schnell der Krieg gegen den Iran auch in Europa und Deutschland angekommen ist, kann nicht nur an den Zapfsäulen der Tankstellen, ...

... sondern auch seit dieser Woche bei der Versorgung der Industrie und Krankenhäuser mit Heliumgas gesehen werden. Doch die Versorgung mit Rohstoffen ist für jede entwickelte Nation wichtig und der Ausfall selbst vermeintlich unbekannter Metalle wie Antimon hätte gravierende Folgen. Noch wenig beachtet, besitzt Antimon wie Helium eine hohe wirtschaftliche wie auch geopolitische Relevanz. So wird Antimon zur Härtung von Bleiplatten in Energiespeichern benötigt, aber auch in der Rüstungsindustrie ist es ein zentraler Munitionsbestandteil. Ebenso wird Antimon in der Halbleiterindustrie und als optoelektronisches Bauelement genauso in Form von Antimontrioxid als Flammschutzmittel eingesetzt. Welches Unternehmen profitiert direkt?

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Der Antimonhebel

Antimony Resources (WKN: A414DM | ISIN: CA0369271014 | Ticker-Symbol: ATMY) ist eine Small-Cap-Explorer-Aktie, die auf Antimon setzt und gerade deshalb interessant ist. Das Unternehmen legt den Fokus auf ein Projekt mit großen Antimonvorkommen: Bald Hill in New Brunswick, Kanada. Dort läuft aktuell ein 10.000-Meter-Bohrprogramm, das nicht nur neue Schlagzeilen liefert, sondern auch die Grundlage für eine verbesserte Ressourcenschätzung schaffen wird. Dafür wurden Mitte März 2026 die Spezialisten von SRK Consultants angeheuert, welche den Prozess der Mineralressourceneinschätzung (MRE) begleiten werden. Dieser MRE-Prozess ist wichtig, um das Vorkommen besser einschätzen und um daraus die Wirtschaftlichkeit des Projektumfangs genauer eingrenzen zu können.

Warum bekommt so ein vergleichsweise kleines Explorationsunternehmen überhaupt immer mehr Aufmerksamkeit? Der Grund ist der Rohstoff selbst. Antimon galt lange als Nischenmetall, ist aber in den letzten zwanzig Jahren deutlich wichtiger geworden. Es wird unter anderem in Flammschutzmitteln, Legierungen, bestimmten Industrieanwendungen, für die Verteidigung und Hightech genutzt. Antimon wird daher zunehmend als geopolitisch wichtig wahrgenommen, denn besonders im Hightech-Bereich gehört Antimon zu einem der Schlüsselelemente.

Antimonmarkt mit massiven Preissteigerungen

Der zweite große Punkt ist das Angebot selbst. Der Antimonmarkt ist klein und stark konzentriert und China spielt hier eine zentrale Rolle. Reuters berichtete, dass China seit Oktober 2024 keine Antimon-Lieferungen mehr in die EU verschifft hat. Gleichzeitig stiegen die Preise für bestimmtes Antimonmaterial in Europa im Jahresvergleich um mehr als 300%. Genau solche Entwicklungen machen Projekte in Kanada, Australien oder den USA plötzlich interessanter. Es geht vor allem darum, ob westliche Länder zeitnah genügend alternative Quellen finden können oder nicht.

Investment-Case Antimony Resources

Genau das macht Antimony Resources sehr interessant. Bald Hill liegt in Kanada und damit in einer politisch stabilen Jurisdiktion. Das allein macht ein Projekt noch nicht wertvoll, aber es verbessert die Wahrnehmung bei den Investoren, wenn der Markt gleichzeitig nervös auf chinesische Exportkontrollen schaut. Der Investment-Case ist daher relativ klar: Wenn Antimon strategisch knapp bleibt oder noch weiter verknappt wird und Bald Hill eine überzeugende Menge liefern kann, könnte der Markt die Firma deutlich höher bewerten, als dieser es heute noch tut.

Positiv ist, dass laut Unternehmensangaben die Bohrabstände im laufenden Bohrprogramm auf ungefähr 50 Meter verdichtet werden, damit die Kontinuität der Mineralisierung für die erste Ressourcenschätzung noch klarer belegt werden kann. Dies wird derzeit auf dem Projektgebiet mit drei Bohrgeräten durchgeführt. Das zeigt, dass die Firma den nächsten Schritt gehen will und das mit Tempo, denn drei Bohrgeräte sind für Unternehmen dieser Größenordnung eher unüblich. Für das Explorationsunternehmen ist das genau die Phase, in der aus einer Entdeckung ein konkreteres geologisches Modell werden kann.

Auch wenn Antimony Resources noch kein Produzent ist und somit auch noch kein Geld aus einem laufenden Minenbetrieb verdient, so gibt es derzeit kein bekanntes anderes Projekt oder Abbaugebiet mit so hochgradigen Antimonvorkommen wie Bald Hill. Bisher sind auf dem ca. 1.100 ha großen Areal von Bald Hill nach dem letzten NI 43-101 Gutachten mind. 2,7 Mio. Tonnen antimonhaltiges Gestein vorhanden. Bei einer Konzentration von ca. 3% bis 4% Antimon entspricht das rein rechnerisch ca. 81.000 t bis 108.000 t Antimon. Teilweise waren unter den letzten Bohrlöchern sogar Abschnitte von sagenhaften 14,91% nachgewiesen worden.

Zusammenfassung

Antimony Resources ist sicherlich nichts für konservative Anleger, aber eine klare Positionierung auf einen gleichbleibenden oder weiter steigenden Antimonpreis sowie darauf, dass das laufende Bohrprogramm sowie die anschließende MRE durch die Spezialisten von SRK Consultants das bisherige NI 43-101 Gutachten nicht nur bestätigen, sondern sogar noch erweitern wird. Gerade die klare Fokussierung auf einen Rohstoff oder anfänglich auf ein Produkt hat in der Vergangenheit schon viele milliardenschwere Unternehmen hervorgebracht und im Rohstoffsektor konnte dies in jüngster Zeit z. B. bei Almonty Industries nachverfolgt werden.

Interessenskonflikt

Gemäß § 85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Ita Joka S. A. sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Ita Joka S. A. (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Ita Joka S. A. ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Ita Joka S. A. für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Ita Joka S. A. bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf derfinanzinvestor.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Ita Joka S. A. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Ita Joka S. A. und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Ita Joka S. A. ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Ita Joka S. A. bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Ita Joka S. A. übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Ita Joka S. A. veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Ita Joka S. A. übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Ita Joka S. A. mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten, Geldmarkt- oder sonstigen Finanzmarktinstrumenten leistet.

Die Ita Joka S. A. haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Ita Joka S. A. entstehen.

Die Ita Joka S. A. behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Ita Joka S. A., ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.derfinanzinvestor.de wird bereitgestellt durch die Ita Joka S. A.

ANSCHRIFT:

Ita Joka S. A.

Av. Central 27

160501 Loma Plata

Paraguay

KONTAKT PER E-MAIL:

itajoka [at] online.ms

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Direktor: Lennart Stahr

Sitz der Gesellschaft: Loma Plata

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Alfred Laugeberger

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.derfinanzinvestor.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Ita Joka S. A. bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

RECHTSHINWEIS:

© Copyright Ita Joka S. A.

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Ita Joka S. A. erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Ita Joka S. A. zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ita Joka S. A. erlaubt. Die Ita Joka S. A. haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Ita Joka S. A. keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0369271014,CA0203987072