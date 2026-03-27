Geologische Rarität, starke Zahlen - steht hier die Neubewertung bevor?

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Es gibt Momente in der Rohstoffbranche, in denen die Fakten so deutlich sprechen, dass sich die Frage nach dem Warum geradezu aufdrängt: Warum hat der Markt noch nicht reagiert?

Power Metallic Mines liefert seit Monaten Bohrergebnisse, die selbst Branchenkenner ins Staunen versetzen. Hinzu kommen metallurgische Tests, die alle konservativen Erwartungen übertreffen. Während die Zahlen eine ungewöhnlich klare Sprache sprechen, scheint die Bewertung des Unternehmens noch in einer ganz anderen Liga unterwegs zu sein. Ein Blick ins Detail zeigt: Hier bahnt sich eine fundamentale Neubewertung an.

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Ein Fund, der Maßstäbe setzt

Was in der Lion Zone in Quebec zutage tritt, sprengt die üblichen Dimensionen. Das Bohrloch PML-26-049 traf auf 16,55 m mit einem Kupfergehalt von über 10%, umgerechnet in ein Kupferäquivalent waren es 15,11%. CEO Terry Lynch kommentierte das Ergebnis nüchtern: "Erneut sehr beeindruckende Ergebnisse aus der Lion Zone. Der Markt hat offenbar noch nicht in vollem Umfang erkannt, wie produktiv diese Entdeckung geworden ist."

Doch es ist nicht der einzelne spektakuläre Treffer, der das Projekt auszeichnet. Vielmehr ist es die beeindruckende Wiederholbarkeit. Von 95 veröffentlichten Bohrlöchern in der Lion Zone lieferten 78 Abschnitte von mehr als 11 m bei über 4,5% Kupferäquivalent. Wer sich mit Lagerstätten auskennt weiß, dass solche Zahlen nicht zufällig auftreten. Die Zone beginnt nahe der Oberfläche, erstreckt sich mittlerweile über 750 m in die Tiefe und bleibt in ihrer Qualität bemerkenswert konsistent.

Noch entscheidender ist der Lagerstättentyp. Es handelt sich um eine orthomagmatische Bildung, weltweit gibt es nur etwa 20 bekannte Vorkommen dieser Art. Die berühmtesten Beispiele sind Norilsk in Russland oder die Morrison-Lagerstätten im Sudbury Basin. Alle zählen zu den wirtschaftlichsten Minen der Geschichte. Power Metallic Mines hat also nicht nur eine hochgradige Entdeckung gemacht, sondern eine geologische Rarität, die per Definition das Potenzial für extreme Profitabilität mitbringt.

Bohrlöcher aus der letzten Meldung, Quelle: CNW Group/Power Metallic Mines

Mehr als nur eine Fußnote: Die technologische Bestätigung

Doch hohe Gehalte allein reichen nicht. Entscheidend ist, ob sich die wertvollen Metalle wirtschaftlich aus dem Gestein lösen lassen. Genau hier lieferte das Unternehmen im Januar einen Meilenstein, der die gesamte Projektökonomie auf ein neues Niveau hebt. Die metallurgischen Tests von SGS, dem weltweit führenden Prüfinstitut, erbrachten Ergebnisse, die selbst optimistische interne Schätzungen übertrafen. Die Kupferausbeute lag bei 98,9%, für Palladium bei 93,9% und für Platin bei 96,8%.

Das Institut selbst kommentierte: "Die Testarbeiten […] zeigen vielversprechende vorläufige Flotationsergebnisse und untermauern die potenzielle Eignung der Mineralisierung für einen konventionellen Flotationsprozess." In der Praxis bedeutet das, dass fast jedes wertvolle Metall, das im Bohrmehl steckt später zu einem verkaufsfähigen Produkt wird. Diese Werte sind keine akademische Spielerei. Sie senken die Risiken, erhöhen die Margen und machen das Projekt für strategische Investoren und Finanzierer schlagartig attraktiver.

Ein Who-is-Who an Bord

Wenn die klügsten Köpfe der Branche ihr eigenes Geld in ein Projekt stecken, sollte man aufmerksam werden. Bei Power Metallic Mines liest sich die Aktionärsliste wie ein Branchenverzeichnis. Robert Friedland, die Legende hinter Voisey's Bay, führte die letzten Finanzierungsrunden an. Rob McEwen, der Gründer von Goldcorp, und die Beteiligungsgesellschaft von Gina Rinehart, der reichsten Frau Australiens, ist ebenfalls mit namhaften Positionen vertreten.

Diese Schwergewichte investieren nicht in Hype, sondern in Substanz. Sie haben sich die Zahlen angesehen, die Geologie geprüft und das Team bewertet. Dass sie sich engagieren, ist ein Indikator, der schwerer wiegt als jede Analystenprognose. Ergänzt wird das Bild durch das Management selbst. CEO Terry Lynch hat in den vergangenen 90 Tagen über 700.000 Aktien hinzugekauft und verfügt damit über die größte Einzelposition im Unternehmen. Ein klares Statement zur aktuellen Bewertung.

Der Fahrplan zur Neubewertung

Trotz all dieser Fakten ist die Marktbewertung des Unternehmens auffällig moderat. Ein vergleichbares Projekt, das Crawford-Nickelsulfid-Projekt von Canada Nickel, mit ähnlicher Metallmenge wurde kürzlich für 3,8 Mrd. USD übernommen. Das ist ein Vielfaches dessen, womit Power Metallic Mines derzeit bewertet wird. Die Diskrepanz ist offensichtlich.

Das Management hat daraus die Konsequenz gezogen und den strategischen Fahrplan angepasst. Ursprünglich war die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für einen späteren Zeitpunkt geplant. Jetzt wird sie vorgezogen und soll noch im Herbst veröffentlicht werden. Sie wird die erste unabhängige, nach internationalen Standards belastbare Wirtschaftlichkeitsstudie liefern. Parallel dazu bereitet das Unternehmen den Wechsel an eine größere US-Börse vor, um sich einem breiteren Investorenkreis zu öffnen.

Bis es soweit ist, laufen die Bohrarbeiten mit Hochdruck weiter. Sechs Bohrgeräte sind im Dauereinsatz, ein 100.000 m Bohrprogramm ist vollständig finanziert. Bis Ende April werden etwa 40.000 Bohrmeter abgeteuft sein. Die Daten werden direkt in die Ressourcenschätzung und die PEA einfließen.

Das Gesamtpaket

Was das Projekt darüber hinaus auszeichnet, sind die Standortvorteile. Es liegt in einer der bergbaufreundlichsten Regionen Kanadas mit erstklassiger Infrastruktur. Eine Umspannstation von Hydro-Québec befindet sich direkt neben dem Grundstück, eine Hauptverkehrsader verläuft wenige Meter entfernt. Hinzu kommt ein ausgezeichnetes Verhältnis zur örtlichen Cree-Gemeinde, das Genehmigungsprozesse beschleunigen kann.

Und schließlich sind da die "versteckten Werte". Es gibt eine 50% Beteiligung an einem separaten Unternehmen mit Projekten in Chile und British Columbia sowie ein Projekt in Saudi-Arabien, das sich zu 100% im Besitz des Unternehmens befindet. Dort deckt eine staatliche Förderung einen Großteil der Explorationskosten, und erste Oberflächenerkundungen zeigten direkt anstehendes Kupfer. Geologisch liegt es in der Nachbarschaft von Barricks Jabal Sayid-Projekt, das mit 96.000 Metern Bohrung zu einer 5-Milliarden-Dollar-Mine entwickelt wurde.

Diese Assets sind im aktuellen Kurs kaum eingepreist - sie stellen kostenlose Optionen auf zusätzliches Wachstum dar. Auch die Analysten von GBC Research sehen viel Potenzial in der Aktie und haben ein Kursziel von 2,85 CAD ausgegeben.

Aktuell notiert der Wert lediglich bei 1,01 CAD.

Chart Power Metallic Mines, Stand 26.03.2026, Quelle: LSEG

Power Metallic Mines vereint derzeit seltene Faktoren. Es ist eine geologische Rarität mit außergewöhnlichen Gehalten, eine technologische Bestätigung durch Weltklasse-Labore und eine Aktionärsbasis, die ihresgleichen sucht. Der Fahrplan für die kommenden Monate ist klar. Zuerst kommen die Bohrergebnisse, dann das Ressourcen-Update, die PEA und dann soll der Gang an die New York Stock Exchange folgen. Die Diskrepanz zwischen operativer Substanz und aktueller Bewertung ist offensichtlich. Für Investoren, die frühzeitig in ein solches Profil einsteigen, könnte sich hier ein asymmetrisches Chancen-Risiko-Profil eröffnen.

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