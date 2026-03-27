Zürich - Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Scott Rüdlinger Zoller (53) per 1. Januar 2027 zum Leiter Products & Services und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Scott Rüdlinger Zoller, der seit über sechs Jahren in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig ist, verfügt insgesamt über mehr als 20 Jahre Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den für seine neue Rolle relevanten Bereichen. Der aktuelle Leiter Basic Banking, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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