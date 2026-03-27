Helsinki - Pinguine, die stets genug zu fressen haben und auch sonst ein sorgloses Leben führen, leben länger als jene Artgenossen, die um ihr täglich Brot zu kämpfen haben. Allerdings altern sie früher. Diese Erkenntnisse lassen sich laut Robin Cristofari von der Universität Helsinki auch auf den Menschen übertragen. Zoo-Leben beschleunigt AlternDie gut ernährten und geschützten Lebensräume für Königspinguine im Zoo Zürich und im Loro Parque (Teneriffa/Spanien) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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