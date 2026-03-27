Stanford/Pittsburgh - Schleimende KI statt ehrlicher Diskussion: Forscher warnen, dass zustimmende Chatbots unser Urteilsvermögen und den Umgang mit Kritik gefährden. Anwendungen Künstlicher Intelligenz neigen dazu, den Nutzern nach dem Mund zu reden und deren Handlungen übermässig zu bestätigen. Das ist das zentrale Ergebnis einer im Fachmagazin «Science» veröffentlichten Studie von Forschern der US-Universitäten Stanford und Carnegie Mellon (Pittsburgh). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab