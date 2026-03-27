CTS Eventim profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach Konzerten und Veranstaltungen im In- und Ausland. Der Ticketvermarkter und Veranstalter steigerte im Jahr 2025 den Umsatz erstmals auf über drei Milliarden Euro und erreichte damit einen neuen Meilenstein. Unter dem Strich wurde jedoch weniger verdient als im Vorjahr. Für das laufende Jahr zeigt sich Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg vorsichtig optimistisch.Insgesamt legten die Erlöse bei CTS Eventim im abgelaufenen Jahr 2025 um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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