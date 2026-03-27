© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Ungeachtet der bereits hohen Verluste in den vergangenen Wochen reißt die Negativ-Serie bei Microsoft nicht ab. Auch die Nachrichtenlage wird nicht besser. Noch kein Ende der Verluste bei Software-Aktien in Sicht Der Iran-Krieg hat den Abwärtsdruck am Gesamtmarkt und insbesondere bei den ohnehin schon von Verlusten gebeutelten Software-Aktien noch einmal verstärkt. Während KI die Wachstumsstory infrage stellt, lasten die stark gestiegenen Anleiherenditen auf den Unternehmensbewertungen, da zukünftige Cashflows stärker diskontiert werden. Bei Microsoft kommen außerdem die rekordhohen Ausgaben für KI-Investitionen hinzu, die aufgrund höherer Finanzierungskosten die Bilanz stärker belasten …Den vollständigen Artikel lesen
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