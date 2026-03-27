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GBC AG erhöht Kursziel für Almonty Industries Inc. deutlich - strukturelle Wolframknappheit und Produktionshochlauf treiben Neubewertung
"Der Wolframmarkt hat sich strukturell verändert. Exportbeschränkungen, wachsende Nachfrage aus Verteidigungs- und Hightech-Industrien sowie begrenzte neue Produktionskapazitäten außerhalb Chinas führen zu einem nachhaltig höheren Preisniveau. In Kombination mit dem Produktionshochlauf in Sangdong ergibt sich daraus ein deutlich verbessertes Ertragsprofil für Almonty."
- Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG
Vor dem Hintergrund der jüngsten Marktentwicklung geht GBC nun von einem langfristigen Wolframpreis von 1.500 USD je MTU aus (zuvor: 650 USD je MTU). Auf Basis eines aktualisierten Discounted-Cashflow-Modells erhöht GBC das Kursziel deutlich auf 28,60 CAD je Aktie (17,71 EUR) nach zuvor 9,00 CAD und bestätigt die Kaufempfehlung.
Der vollständige Research-Report steht unter folgendem Link bereit:
https://t1p.de/vzqsi
Über Almonty Industries Inc.
Die Almonty Industries Inc. ist ein international tätiges Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf Wolfram und Molybdän. Das Unternehmen betreibt Minenprojekte in Europa, Nordamerika und Asien, darunter die traditionsreiche Panasqueira-Mine in Portugal sowie die Sangdong-Mine in Südkorea, die zu den größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas zählt.
Risikohinweis
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG noch eine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden - bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.
Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art. 20 MAR
GBC AG und der verantwortliche Analyst weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a,6a,7,11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.
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27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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