Rüstungsboom, Energiehunger: Warum Volatus, Almonty Industries und American Tungsten & Antimony das neue Rückgrat der westlichen Industrie bilden könnten

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In der aktuellen geopolitischen Gemengelage rücken Rohstoffe in den Mittelpunkt, die über Jahrzehnte als industrielle Nischenprodukte galten. Wolfram und Antimon bilden dabei eine technologische Symbiose, die in den Bereichen Verteidigung, Energie-Infrastruktur und Hochtechnologie zunehmend als unverzichtbar eingestuft wird. Während die globalen Lieferketten durch Exportbeschränkungen und Handelskonflikte unter Druck geraten, formiert sich bei spezialisierten Akteuren wie American Tungsten Antimony (WKN: A408W0, ISIN: US03011A1097) eine Strategie, die auf die Wiederbelebung westlicher Förderkapazitäten setzt. Diese Metalle sind nicht nur Werkstoffe, sondern werden zunehmend als Garanten für nationale Sicherheit und technologische Souveränität begriffen.

Die militärische und energetische Dimension der Materialwissenschaft

Die industrielle Logik hinter dieser "Traumkombo" erschließt sich bei einem Blick auf die physikalischen Eigenschaften. Wolfram verfügt über den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und eine Dichte, die jener von Gold nahekommt. Dies macht es zum Primärwerkstoff für kinetische Energie-Penetratoren in der modernen Rüstung sowie für hitzebeständige Komponenten in Turbinen und Raketentriebwerken. Ein Schwergewicht in diesem Sektor ist Almonty Industries (WKN: A1J7ST, ISIN: CA02032X1001), das mit seinen Projekten in Südkorea und Portugal eines der bedeutendsten Wolfram-Vorkommen außerhalb Chinas erschließt und damit die strategische Lücke im Westen schließt.

Antimon wiederum fungiert als essenzieller Legierungshärter und ist in der Halbleiterindustrie sowie für Infrarot-Optiken unersetzlich. In einer Zeit, in der die NATO-Staaten ihre Verteidigungskapazitäten massiv hochfahren, steigt die Nachfrage nach diesen spezifischen Hard-Assets sprunghaft an. Die Sicherung der Vorkommen durch Unternehmen wie Antimony Resources (WKN: A4016U, ISIN: CA03718P1009) ist daher kein rein bergbauliches Unterfangen mehr, sondern eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit. Analysten beobachten genau, wie sich die Abhängigkeit von Importen aus dem asiatischen Raum auf die Preisstabilität und Versorgungssicherheit im Westen auswirkt.

Technologische Synergien und die Rolle der Luftüberwachung

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Verzahnung von Rohstoffgewinnung und deren Überwachung durch moderne Sensortechnik. Hier zeigt sich die Relevanz von Dienstleistern wie Volatus Aerospace (WKN: A3C87Y, ISIN: CA92859B1007). Die Überwachung kritischer Bergbau-Infrastruktur und die logistische Absicherung von Fördergebieten mittels unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) werden zum Standard in der Branche. Diese technologische Ebene ergänzt die physische Verfügbarkeit der Metalle: Während Wolfram und Antimon die Hardware für Drohnen und Abwehrsysteme liefern, sorgt die operative Expertise für die nötige Effizienz in der Exploration und Sicherung der Bestände.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Kombination aus Wolfram und Antimon das Fundament für die nächste Generation industrieller Anwendungen bildet. Die Dynamik am Rohstoffmarkt wird nicht mehr allein durch die zivile Nachfrage bestimmt, sondern massiv durch strategische Bevorratungsprogramme der Staaten beeinflusst. Für Marktteilnehmer bedeutet dies eine Abkehr von der Just-in-Time-Mentalität hin zu einer langfristigen Absicherung physikalischer Ressourcen. Wer die Schnittstellen zwischen Exploration, Verarbeitung und technologisch gestützter Überwachung besetzt, positioniert sich in einem Marktumfeld, das von Knappheit und steigender strategischer Bedeutung geprägt ist.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

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Quelle:

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/american-tungsten-and-antimony-ltd-meldet-ergebniszahlen-fuer-das-am-31-dezember-2025-endende-halbja-ce7e5edadb80f420

https://goldinvest.de/wolframpreis-auf-rekordkurs-exportlimits-aus-china-und-ruestungsnachfrage-verschaerfen-engpass/#:~:text=Wolframpreis%20auf%20Rekordkurs%20Exportlimits%20aus,GOLDINVEST

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Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



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Enthaltene Werte: CA92865M1023, CA0203987072,AU0000445603