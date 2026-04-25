Unabhängigkeit von China: American Tungsten & Antimony und Almonty Industries sichern Wolfram-Versorgung

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Die globale Rohstoffpolitik durchläuft derzeit eine fundamentale Neuausrichtung. Die jahrzehntelange Abhängigkeit westlicher Industrienationen von chinesischen Exporten bei kritischen Mineralien wird zunehmend als systemisches Risiko eingestuft. In diesem Kontext rücken die Metalle Wolfram und Antimon in den Fokus staatlicher und privater Akteure. Unternehmen wie American Tungsten & Antimony Ltd. (ISIN: AU0000350711 / WKN: A4060N) sowie der etablierte Branchenvertreter Almonty Industries Inc. (ISIN: CA02032P1006 / WKN: A1JDUV) besetzen hierbei Schlüsselpositionen, um die Versorgungssicherheit außerhalb des chinesischen Machtbereichs zu gewährleisten.

Wolfram als systemkritischer Rohstoff: Industrielle und geopolitische Dimensionen

Wolfram zeichnet sich durch die höchste Schmelztemperatur aller Metalle und eine extreme Härte aus. Diese physikalischen Eigenschaften machen es in der modernen Verteidigungsindustrie für panzerbrechende Munition und Triebwerkskomponenten unverzichtbar. Wie Berichte der Tagesschau und Fachmedien wie Trading-Treff darlegen, hat sich Wolfram zu einem Politikum entwickelt, da China rund 80% der weltweiten Produktion kontrolliert. Jüngste Exportbeschränkungen Pekings haben die Preise auf dem Weltmarkt unter Druck gesetzt und die Notwendigkeit diversifizierter Lieferketten verdeutlicht.

Neben der Rüstungsindustrie ist Wolfram ein essenzieller Bestandteil in der Halbleiterfertigung, der Photovoltaik und bei Hochleistungswerkzeugen für die Automobilindustrie. Almonty Industries nimmt in diesem Sektor eine Vorreiterrolle ein. Mit dem Sangdong-Projekt in Südkorea entwickelt das Unternehmen die größte Wolframmine außerhalb Chinas. Durch langfristige Abnahmeverträge und die Unterstützung durch staatliche Institutionen wie die KfW IPEX-Bank unterstreicht Almonty die strategische Relevanz einer gesicherten Wolfram-Produktion in stabilen Rechtsräumen.

Operative Umsetzung in den USA: Das Hub-and-Spoke-Modell

Während Almonty seine Präsenz global und insbesondere in Asien und Europa (Spanien, Portugal) ausbaut, konzentriert sich American Tungsten & Antimony auf die Reindustrialisierung der Rohstoffgewinnung innerhalb der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verfolgt eine "Hub-and-Spoke"-Strategie, um operative Synergien zu nutzen und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Zentrales Element ist die Dutch Mountain Verarbeitungsanlage in Utah, die über die notwendigen Genehmigungen verfügt, um als zentraler Knotenpunkt (Hub) für mehrere umliegende Explorationsprojekte (Spokes) zu fungieren.

Die jüngsten Explorationsergebnisse bestätigen das Potenzial dieser Strategie. Am Projekt Antimony Canyon wurden signifikante Antimon-Vorkommen identifiziert - ein Metall, das aufgrund seiner Verwendung in Flammschutzmitteln und Infrarotsensoren ebenfalls als kritisch eingestuft wird. Die Wolfram-Bohrungen auf dem Dutch Mountain-Areal wiesen zudem eine größere Ausdehnung des Mineralsystems nach als ursprünglich prognostiziert. Weitere Projekte in Nevada, wie Nightingale und Tennessee Mountain, ergänzen das Portfolio und positionieren das Unternehmen als relevanten Akteur für die nationale Rohstoffsicherheit der USA.

Marktperspektiven und Risikobewertung für Investoren

Die Bewertung von Unternehmen im Bereich der kritischen Mineralien hängt maßgeblich von der geopolitischen Lage und der staatlichen Förderung ab. US-Präsidentielle Dekrete zur Sicherung heimischer Lieferketten schaffen einen regulatorischen Rahmen, der Projekte in Nordamerika begünstigt. Für Anleger bietet sich hier ein zweigeteiltes Bild: Almonty Industries bietet als fortgeschrittener Produzent mit kurz vor der Inbetriebnahme stehenden Großprojekten eine höhere Planungssicherheit. American Tungsten & Antimony hingegen repräsentiert die opportunistische Komponente im US-Markt, die von einer beschleunigten Entwicklung der heimischen Infrastruktur profitiert.

Die Preisentwicklung bei Wolfram, die im vergangenen Jahr deutliche Zuwächse verzeichnete, spiegelt die angespannte Angebotssituation wider. Angesichts der Tatsache, dass Wolfram und Antimon technologisch kaum substituierbar sind, dürfte die Nachfrage seitens der Hochtechnologie- und Verteidigungssektoren stabil bleiben oder weiter steigen. Investitionen in diesem Sektor sind dennoch mit den typischen Risiken des Bergbaus und der Projektfinanzierung verbunden, wobei die strategische Bedeutung der Metalle eine zusätzliche Absicherung gegen rein marktzyklische Schwankungen bieten kann.

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Quelle:

https://trading-treff.de/wirtschaft/almonty-industries-aktie-wolfram-wird-systemkritisch

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/wolfram-preis-iran-krieg-industrie-100.html

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Enthaltene Werte: AU0000046021,CA0203987072,AU0000445603