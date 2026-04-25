American Tungsten gewinnt Zugang zur US -Verteidigungs-Lieferkette durch Konsortium Beitritt

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Mitgliedschaft eröffnet Zugang zu staatlichen Förderprogrammen und Verteidigungsbeschaffungsnetzwerken, während die Strategie für kritische Mineralien voranschreitet

American Tungsten & Antimony Ltd (ISIN: AU0000445603) hat sich den Eintritt in ein von der US-Regierung unterstütztes Verteidigungsindustriekonsortium gesichert - ein Schritt, der die Positionierung des Unternehmens innerhalb der sich rasch entwickelnden nordamerikanischen Lieferkette für kritische Mineralien stärken könnte.

Das an der ASX gelistete Unternehmen teilte mit, dass es in das U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) aufgenommen wurde, eine Initiative zur Beschleunigung der heimischen Beschaffung und Verarbeitung strategischer Materialien, die für die nationale Sicherheit von zentraler Bedeutung sind. Diese Entwicklung verschafft dem Unternehmen einen direkten Zugang zu US-Verteidigungsprogrammen und Fördermechanismen - zu einem Zeitpunkt, an dem politische Entscheidungsträger ihre Bemühungen verstärken, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren.

Die Ankündigung stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von American Tungsten dar, seine Antimon- und Wolframprojekte mit den Prioritäten der US-Regierung in Einklang zu bringen. Beide Metalle gelten als essenziell für Verteidigungsanwendungen, darunter Munition, Elektronik und fortschrittliche Fertigung, und wurden als anfällige Lieferketten identifiziert, die stark von ausländischen Produzenten dominiert werden.

Im Rahmen des Konsortiums wird das Unternehmen berechtigt sein, an Förderprogrammen des US-Verteidigungsministeriums teilzunehmen und mit Verteidigungsbehörden, Hauptauftragnehmern sowie Industriepartnern zusammenzuarbeiten. Zudem erhält es Zugang zu Initiativen zur Erweiterung heimischer Raffinations- und Verarbeitungskapazitäten - einem Bereich, der als Engpass in den westlichen Lieferketten für kritische Mineralien gilt.

Das potenzielle Fördervolumen ist erheblich: Mehr als 50 Projekte haben bislang zusammen rund 410 Millionen US-Dollar über DIBC-nahe Programme erhalten, darunter etwa 39 Millionen US-Dollar allein in diesem Jahr. Dies unterstreicht das Ausmaß des staatlichen Engagements zur Rückverlagerung zentraler Materiallieferketten.

American Tungsten plant zudem, seine Zusammenarbeit mit US-Politikern und Branchenakteuren weiter auszubauen. Das Unternehmen beabsichtigt, Mitte Mai in Utah eine auf Regierungsvertreter ausgerichtete Veranstaltung zu kritischen Mineralien auszurichten, bei der hochrangige Bundesvertreter, Vertreter einzelner Bundesstaaten sowie potenzielle Abnehmer zusammenkommen sollen. Ziel ist es, das Projektportfolio zu präsentieren und die strategische Ausrichtung auf heimische Lieferketten zu unterstreichen.

Die Vermögenswerte des Unternehmens konzentrieren sich auf die Vereinigten Staaten, mit einem Flaggschiff-Antimonprojekt in Utah sowie mehreren Wolframprojekten in Utah und Nevada, darunter Tennessee Mountain, Nightingale und Dutch Mountain. Wie auf Seite drei der Mitteilung dargelegt, basiert die übergeordnete Strategie auf dem Aufbau eines inländischen "Hub-and-Spoke"-Verarbeitungsmodells, das sowohl die vorgelagerte Förderung als auch die nachgelagerte Raffination unterstützt.

Aus Marktsicht erscheint der Zeitpunkt des Konsortiumsbeitritts günstig. Regierungen in den USA und verbündeten Staaten intensivieren ihre Bemühungen, den Zugang zu kritischen Mineralien angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und Lieferkettenstörungen zu sichern. China dominiert derzeit die globale Produktion und Verarbeitung von Wolfram und Antimon, was strategische Abhängigkeiten schafft, die westliche Regierungen zunehmend reduzieren wollen.

Für Investoren könnte die Mitgliedschaft im Konsortium die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit des Unternehmens im staatlichen und militärischen Umfeld erhöhen und den Zugang zu nicht verwässernden Finanzierungen sowie Abnahmevereinbarungen verbessern. Zudem signalisiert sie, dass das Projektportfolio mit politischen Prioritäten übereinstimmt - ein wichtiger Faktor für Genehmigungen, Finanzierung und langfristige Kommerzialisierung.

Allerdings ist der Weg von der Konsortiumsmitgliedschaft zu konkreten finanziellen Ergebnissen nicht garantiert. Vom Unternehmen eingereichte Förderanträge befinden sich noch in Prüfung, und die Teilnahme an DIBC-Programmen ist in der Regel wettbewerbsintensiv. Zudem bestehen weiterhin Umsetzungsrisiken, insbesondere bei der Entwicklung von Explorationsprojekten zur Produktionsreife sowie beim Aufbau wirtschaftlich tragfähiger Verarbeitungsinfrastruktur in einem kapitalintensiven Sektor.

Mit diesem Schritt positioniert sich American Tungsten in einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Unternehmen, die direkt in US-Initiativen zur Sicherung kritischer Mineralien für die Verteidigungsindustrie eingebunden sind. Da Regierungen weiterhin die heimische Beschaffung priorisieren, könnte diese Ausrichtung langfristig einen strategischen Vorteil bieten.

In naher Zukunft dürften wichtige Meilensteine die Ergebnisse der Förderanträge, eine intensivere Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren sowie Fortschritte im US-Projektportfolio sein. Auch die geplante Veranstaltung in Utah könnte als Katalysator für Partnerschaften oder politische Unterstützung dienen und weitere Einblicke liefern, wie das Unternehmen seine strategische Position in operative Fortschritte umsetzen will.

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Quelle:

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/AT4/03081988.pdf

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Enthaltene Werte: AU0000445603,AU0000046021