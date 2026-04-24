SpaceX-IPO im Rampenlicht: Aber diese Metalle entscheiden über den nächsten Raumfahrt-Schub!

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Ein möglicher Börsengang von SpaceX lenkt den Blick auf die industrielle Basis der Weltraumwirtschaft - und damit auf Metalle wie Kupfer, Aluminium, Wolfram, Gallium und Seltene Erden.

Die Weltraumwirtschaft steht wieder stärker im Fokus der Kapitalmärkte. Mit der Aussicht auf einen möglichen Börsengang von SpaceX wächst das Interesse der Investoren nicht nur an Raumfahrtunternehmen selbst, sondern an der gesamten industriellen Kette, die hinter diesem Sektor steht. Genau dort setzt Morgan Stanley mit seinem "Space 60"-Ansatz an: Die Bank beschreibt die Weltraumwirtschaft als ein Querschnittsthema, in dem zahlreiche Branchen zusammenwirken - von der Raketenfertigung über Datenübertragung bis hin zur Versorgung mit Spezialmetallen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Anfang dieser Wertschöpfung nicht im All, sondern im Boden liegt.

Nach Einschätzung von Morgan Stanley beginnt praktisch jede Raumfahrtanwendung mit Rohstoffen und den Unternehmen, die diese fördern oder verarbeiten. Die Weltraumwirtschaft ist damit nicht nur eine Geschichte von Technologie, Start-ups und Trägerraketen, sondern auch eine von Kupfer, Seltenen Erden, Wolfram, Aluminium und Gallium. Wenn sich das Thema Raumfahrt an den Börsen weiter verbreitert, könnten deshalb auch ausgewählte Bergbau- und Metallunternehmen stärker in den Blick rücken.

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